Emma en Emile blijven getrouwd, Mathieu en Isabelle houden het op een goede vriendschap

Emma en Emile blijven getrouwd! Op maandagavond 20 november zeiden beiden in de voorlaatste aflevering van Blind Getrouwd voor een tweede keer ‘ja’ tegen mekaar én een toekomst samen. Voor Mathieu en Isabelle zat er helaas niets meer in dan een goede vriendschap.

Emma en Emile keerden terug naar de plek waar het allemaal begon: de tuin van de Sint-Pietersabdij in Gent. Voor Emma leek de keuze iets makkelijker dan voor Emile. “Ik zeg zonder twijfel ja, onze wegen splitsen hier niét. Ik heb mij de afgelopen weken zo comfortabel gevoeld bij jou, en daarom wil ik dat gevoel blijven volgen. We kunnen samen zo goed communiceren, lachen, dansen en zo veel meer. Daarom geloof ik in jou, in ons, en vertrouw ik je ook. Ik kijk uit naar waar dat gevoel ons zal brengen in de toekomst”, klonk het bij de Gentse Latina.

Emile moest er enkele nachten over slapen, maar eens zijn beslissing vast lag, viel een last van zijn schouders en was hij rotsvast overtuigd van zijn keuze. “Para mi esposa… Hoewel we mekaar nog steeds aan het ontdekken zijn, voel ik een connectie met jou. Jouw persoonlijkheid heeft me enorm verrast. Jouw glimlach doet een kamer oplichten en je ogen weerspiegelen de puurheid van je ziel. (...) Ik ben me bewust van de uitdagingen die voor ons liggen: het leven zit immers vol verrassingen en er zullen momenten zijn waarop we het niet eens zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met de juiste toewijding en open communicatie deze uitdaging kunnen aangaan. Ik zeg dus ‘ja’ tegen ons. Ik wil zien wat de toekomst brengt met jou”, vertelde Emile aan zijn echtgenote, alvorens ze mekaar in de armen vielen en er samen eentje op gingen drinken.

Bekijk hier het beslissingsmoment van Emma en Emile:

Voor Mathieu en Isabelle kende het experiment niet het verhoopte einde, maar wel een mooi. Allebei besloten ze met veel respect voor mekaar dat ze op zoek waren naar een ander dekseltje. Isabelle: “Ik ben er zeker van dat de juiste vrouw voor jou hier egens rondloopt en wàt mag zij dan van geluk spreken als ze jou tegenkomt. Ik wens je al het geluk van de wereld toe, want dat verdien je. Vandaag zeg ik ‘neen’ om verder een toekomst uit te bouwen, maar ik zeg ook ‘ja’ om verder een vriendschap te koesteren.”

Met tranen in de ogen luisterde Mathieu naar Isabelles brief, om daarna zelf van wal te steken: “Die extra klik waarnaar ik op zoek was, bleef helaas uit. Het was nooit makkelijk om hierover te praten maar jij gaf mij steeds weer de veiligheid en het comfort om dat toch te kunnen doen. Omdat die extra klik ontbreekt, zeg ik hier vandaag spijtig genoeg ‘neen’. Met veel pijn, want je bent echt een prachtvrouw, met wie ik altijd heb kunnen lachen en zeveren. Ik kijk terug naar dit avontuur als een zalige maar ook wel vermoeiende 7 weken en ik zal onze tijd en jou altijd blijven koesteren. Merci om mij te hebben laten groeien als persoon maar ook voor de toffe tijd samen. Zoals ik zo vaak heb gezegd: blijf steeds jezelf. Never change, I mean it.”

Bekijk hier het beslissingsmoment van Mathieu en Isabelle:

Hoe het op heden gaat met zowel Emma en Emile, als Mathieu en Isabelle, ontdekt de kijker in de laatste aflevering van Blind Getrouwd op maandag 27 november om 20u35 bij VTM. Dan komen we ook te weten of Jolien en Brecht, en Fleur en Alexander, nog steeds getrouwd zijn.

