Emma Bale ontroert de jarige Tourist LeMC in het Frans: “Mijn lievelingsnummer in mijn lievelingstaal”

Het is feest in Liefde voor Muziek! Niet alleen op muzikaal front, want Tourist LeMC viert in de tweede aflevering van nu maandag, 22 februari om 20.40 bij VTM, zijn 36ste verjaardag. Dat doet hij samen met zijn collega-artiesten die hem meteen het allermooiste cadeau geven: covers van zijn songs die baden in het Antwerps dialect. “Ik heb gezonde stress en ben super benieuwd. Ik hoop echt dat niemand een rotversie van mijn nummers brengt”, lacht Tourist LeMC. Emma Bale weet de jarige alvast te ontroeren met haar cover van ‘Koning Liefde’, waarbij ze zich voor het eerst aan het Frans waagt. “Dit is één van mijn lievelingsnummers en Frans is mijn lievelingstaal, dus voor mij is dit dé perfecte combo!”, klinkt het bij Tourist LeMC.

Ook Cleymans en Van Geel keren terug naar de beginperiode van Tourist LeMC. Na zijn doorbraak met Koning Liefde belandde hij met ‘En Route’ op nummer 1 in de Vlaamse Top 50. “Het originele refrein hebben we volledig behouden. Dat vonden we heel inspirerend”, vertelt het duo.

Bert Ostyn deed zijn inspiratie qua nummerkeuze op tijdens het winkelen...“Aan de supermarkt kwam er iemand de parking opgereden die het nummer ‘Horizon’ loeihard had opstaan en ik dacht: dat ga ik doen.” Het wordt opnieuw een cover in een Nederlands jasje en de tekst van het nummer kreeg een nieuwe dimensie. “Ik ben geraakt door de mooie tekst”, oordeelt Tourist LeMC. Ook Ronny Mosuse zet zijn cover van ‘Meester Kunstenaar’ in een ander perspectief: “In het liedje ga ik een conversatie aan met mijn dochter en zij is de raadgever in dit verhaal.” Het ‘Police-riffke’ op de gitaar valt ook duidelijk in de smaak.

Willy Sommers koos met Spiegel voor een nummer uit 2016, waarvoor de Antwerpenaar in zee ging met Raymond van het Groenewoud. Willy gaf er zijn eigen tintje aan en maakt na afloop van zijn optreden zelfs een vreugdedansje. “Het nummer komt sowieso op mijn playlist”, klinkt het bij Willy. Tovert hij de song om tot een ware polonaise-hit?

Als Antwerpenaar in hart en nieren is voor Tourist LeMC zelf het optreden in het Sportpaleis het summum van zijn carrière. Het was collega-artiest Geike Arnaert die als voorprogramma optrad. “Ik luister super graag naar je muziek en vond het niet eenvoudig om te kiezen.” Zij zorgt voor een kippenvelmoment met haar muzikale parel van ‘We Begrijpen Mekaar’. Haar inleving in het nummer is voelbaar tot op de bank…

Als tribute brengt Tourist LeMC ‘The River’ van Leon Bridges. Hij schreef er een eigen tekst op en doopte het nummer om tot ‘Moeder’. “Het gaat om een zoektocht naar liefde en die allereerste liefde is normaal gezien de band met je mama. Maar wat als die connectie er niet is?”

De focus hoeft niet altijd op muziek te liggen. Tussendoor is er tijd voor ontspanning en gaan Willy, Emma, Tourist LeMC en Jonas een balletje slaan op het tennisveld.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

