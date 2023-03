Elkaar leren kennen op tv en nu ook trouwen op tv: de cirkel is rond voor Nabil en Els in ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’

Nabil (43) en Els (37) leerden elkaar 8 jaar geleden kennen bij het tv-programma ‘Vind je Lief’. Aanvankelijk waren ze niet echt elkaars type, maar de liefde groeide. Intussen kochten ze samen een huis in het Mechelse en hebben ze twee kindjes: Gaston (6) en Jules (3). In ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd’ op 14 maart denkt Els dat ze een toeristische bestemming in de Zwitserse Alpen moet beoordelen. Maar wat ze niet weet, is dat Nabil en Ruth Beeckmans al weken onder een hoedje spelen. “We willen al lang trouwen, maar het mag niet te alledaags zijn. Het leek me leuk om het haar te vragen op tv. Dan is de cirkel rond.”, vertelt Nabil. Een koppel dat het graag allemaal wat ‘anders’ aanpakt? Daar weet host Ruth wel raad mee.

Bekijk hier een fragment uit de aflevering:

Ruth organiseert met Nabil een romantische picknick in de bergen, waar hij dé vraag aan zijn geliefde stelt. Els zegt volmondig ja en beseft dan plots dat ze in wandelkledij ten huwelijk is gevraagd. Maar er is aan alles gedacht: van trouwjurk tot een gezellige en intieme ceremonie in een goedgevuld charmant, Zwitsers kerkje. Ook de kindjes van het koppel zijn van de partij om hun mama te verrassen. En net wanneer Els denkt dat alle verrassingen nu wel de revue zijn gepasseerd, tovert Nabil er nóg eentje uit zijn hoed…

‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’ op 14 maart om 20u35 bij VTM en op VTM GO .