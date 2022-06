Eindelijk: Lisa en Jonas geven elkaar het jawoord tijdens spetterend huwelijksfeest

De troubles tussen Lisa (Tinne Oltmans) en Jonas (Oscar Willems) leken lange tijd onoverkomelijk, maar waar de fans op bleven hopen is vandaag, donderdag 9 juni, toch gebeurd. In de seizoensfinale van de telenovelle gaven Jonas en Lisa elkaar het jawoord tijdens een spetterend huwelijksfeest. De extra lange slotaflevering begon nochtans allesbehalve rooskleurig. De breuk tussen het gedroomde liefdeskoppel leek definitief toen Jonas op het punt stond naar New York te vertrekken. Gelukkig overwint echte liefde alles en vonden Jonas en Lisa elkaar tijdig terug. Even later stonden de tortelduifjes voor het altaar om elkaar de eeuwige liefde te verklaren. Leven ze nog lang en gelukkig?

Bekijk hier de geloften van Jonas & Lisa en hun jawoord:

Tijdens het huwelijksfeest laaide ook voor andere personages de romantiek en passie hoog op. Zo sloot Erik (Bert Cosemans) Greet (Marijke Hofkens) in de armen, sloeg de vonk tussen Remco (Arno Moens) en Pilar (Jean Janssens) opnieuw over en beleefde Katia (Anouck Luyten) een romantische avond met Vic (Briek Lesage). Werden ze beneveld door de romantische vibes van het huwelijksfeest of groeien deze prille liefdesvlinders uit tot iets moois? Tussen Lars (Thomas Van Caeneghem) en Olivia (Anushka Melkonian) was de romantiek dan weer ver te zoeken. Na een discussie vond Lars troost in de armen van Elke (Femke Verschueren), met traantjes bij Olivia tot gevolg. Gaat Lars weer voluit voor zijn oude vlam of geeft hij zijn relatie met Olivia nog een kans?

Naast chemie hing er plots ook een dosis spanning in de lucht toen Gert (Bert Verbeke) als getuige van Jonas op het huwelijksfeest verscheen. Het kwam tot een aanvaring tussen Gert en Katia, die daarbij een ernstige val maakte. Jaagt Gert zo weer iemand de dood in? Een andere hamvraag waar de kijkers mee blijven zitten: is Reinhout (Ben Van Ostade) de vader van Jonas? Een vreemde opmerking van Reinhout doet het in ieder geval wel vermoeden.

Antwoorden krijgen kijkers na de zomer, in een nieuw seizoen van ‘Lisa’.

Bekijk hier de val van Katia:

