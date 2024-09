Eerste twee slachtoffers in De Verraders: Servaas Bingé wordt vermoord en bondgenoot Sofie Dumont verbannen 

In De Verraders is het eerste slachtoffer gevallen. Dokter Servaas Bingé werd genadeloos uitgeschakeld door verraderstrio William Boeva, Lotte Vanwezemael en Jonatan Medart. “Servaas is aan het observeren. Het is een slimme mens waar ik schrik van heb. Hij houdt zich op de vlakte maar ziet super veel”, klonk het bij William. “Hij is super intelligent, hij is het gewoon om heel veel info op te slaan, theorieën te bedenken en verbanden te leggen. Dat is een bedreiging voor de verraders”, vulde Lotte aan. Servaas zelf voelde de bui al hangen: “Ik dacht het al. Ik had het gevoeld. Ik heb met iedereen gepraat en waarschijnlijk hebben mensen door dat ik ze snel door heb. Ik ben een sterke pion en de verraders waren bang van mij, dat is duidelijk. Ik zal het maar als een compliment beschouwen”, lacht Servaas.

Bekijk de moord op Servaas Bingé hier:

Na het ontbijt volgde de eerste missie. Hans Otten en Amine Boujouh slaagden er als enigen niet in om een sleutel voor de wapenkamer te scoren en dat zorgde meteen voor verdeeldheid in de groep. Sommigen waren bereid openlijk te zeggen of ze het beschermende schild hadden, anderen hielden de kaarten liever tegen de borst. Vlak voor de eerste verbanning probeerde Annelien Coorevits nog een gemeenschappelijke strategie af te spreken. Ze hoopte te profiteren van het voordeel van de meerderheid, maar haar plan liep al snel uit de hand. Steeds meer kandidaten kregen lucht van haar voorstel, wat leidde tot wantrouwen. "Dat is een stemming voor de stemming? Dat is toch heel risicovol", klonk het in de groep.

Aan de ronde tafel werd Amine als eerste verdacht en ook Astrid Stockman kreeg het even heet onder de voeten. Maar het waren vooral Sofie Dumont en Jonatan Medart die met elkaar in de clinch gingen. Sofie struikelde over haar eigen woorden over het diner van de avond ervoor. “Dat was doodgaan. Waarom kan ik niet gewoon zwijgen? Ik ben te eerlijk!”, zuchtte ze na afloop. De groep was het er blijkbaar mee eens, want Sofie werd prompt verbannen.

Bekijk de verbanning van Sofie Dumont hier:

Tijdens het tweede conclaaf viel het volgende slachtoffer van de verraders. Opnieuw gingen zowel de bondgenoten als de verraders een onrustige nacht tegemoet. Wie duikt volgende week niet meer op aan het ontbijt? Wordt het Hans of Amine, die beiden geen sleutel voor de wapenkamer konden bemachtigen tijdens de missie? Of hebben de verraders een risico genomen en iemand gekozen uit de groep die beschermd werd door het schild?

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of ​ foto.dpgmedia.be .

Bovenstaande video's zijn over te nemen via deze embedcodes: