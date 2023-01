Eerste realitychecks voor de vijf bekende verpleegkundigen in spe in Een Echte Job

Geriatrie, pediatrie, neurochirurgie, orthopedie en de spoed. Op deze afdelingen lopen An Lemmens, Andy Peelman, Sarah Mouhamou, Julie Vermeire en Dominique Persoone de komende weken stage als verpleegkundigen in het gloednieuwe seizoen van Een Echte Job. Voor hun stages van start gaan, krijgen de vijf bekende gezichten nog een spoedcursus verpleegkunde gegeven door de Odissee Hogeschool. En die begint meteen met een stevige realitycheck… “Dat was wel confronterend omdat ik toen besefte: ik weet niets. Ik heb geen idee wat ik moet doen als iemand in nood is. Dat is heel beangstigend”, vertelt An.

Tijdens de opleiding dringt de ernst van wat hen de komende weken te wachten staat stilaan door. Wanneer de eerste stagedag is aangebroken, staan de zenuwen dan ook strak gespannen. Dominique is goed op tijd aanwezig. Na een snelle rondleiding op de spoed, is het meteen tijd voor bittere ernst. De 100-jarige Maria is opgenomen met acute ademnood en bezorgt Dominique zijn vuurdoop. Ook Sarah kent op de afdeling orthopedie een pittige start. Ze moet Eddy verzorgen, die herstelt van een pijnlijke open scheenbeenbreuk. Tijdens de opleiding had Sarah het al lastig bij het zien van wonden. Ze bereidt zich dan ook voor op het ergste... “Als je daar in die kamer staat verwachten mensen dat je hen helpt. Ik zou het zelf ook niet leuk vinden als iemand twijfelt dus het was knop omdraaien en gewoon doen.”

An schuift op de afdeling pediatrie aan tijdens de briefing onder verpleegkundigen en mag de 2-jarige Alina verzorgen. “Mijn hart brak omdat ze daar helemaal alleen in dat bedje lag. Blijkt dan ook nog eens dat zij daar heel vaak ligt. Voor haar ouders weegt het ook zwaar, ze hebben nog een gezin thuis dus kunnen niet 24/7 in het ziekenhuis zijn.” Andy start zijn stage op neurochirurgie met een medicatieronde en haalt tijdens de lunch zijn beste goocheltrucs boven. En ook Julie moet de handen uit de mouwen steken op geriatrie en viert een eerste, jarige patiënt.

