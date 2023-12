Eerste realitycheck voor Nathalie Meskens in Een Echte Job: “Die briefing sloeg in als een bom”

Abdominale transplantatie, kinderoncologie, intensieve zorgen en brandwonden, thoraxheelkunde en spoed. Op deze afdelingen zullen Kürt Rogiers, Nathalie Meskens, Celine Van Ouytsel, Kamal Kharmach en Stephanie Planckaert de handen uit de mouwen steken in het nieuwe seizoen van Een Echte Job. Daarbij komen ze terecht op enkele unieke afdelingen die nooit eerder in Een Echte Job aan bod kwamen. Na een intensieve spoedcursus verpleegkunde aan de UCLL Hogeschool, zijn de vijf verpleegkundigen in spe klaar voor het echte werk.

Voor Nathalie Meskens begint haar stage meteen met een stevige realitycheck op de afdeling kinderoncologie. “Die allereerste briefing sloeg in als een bom”, vertelt Nathalie. “Ik voelde dat ik heel erg reageerde op de leeftijden van de patiënten: van 16-jarigen tot baby’s van een paar weken oud. Ik zat op mijn stoel en dacht echt dat ik er niet meer af zou geraken.”

Bekijk hier de preview:

Voor Kamal is het op de spoedafdeling al meteen tijd voor actie. Een man wordt binnengebracht na een zwaar fietsongeval. “Mijn eerste patiënt vond ik wel spannend. Mijn hartslag begon te stijgen en ik begon alle powerpoints door mijn hoofd te halen”, klinkt het. Weet hij de patiënten te sussen met zijn humortherapie? Kürt start zijn stage - enigszins met een bang hart - op de afdeling abdominale transplantatie, waar een patiënt herstelt van een nieuwe nier. Stephanie en Celine ontfermen zich zelfverzekerd over de zorg voor hun eerste patiënten en meten de eerste parameters.

Een Echte Job op maandag 1 januari om 20u30 bij VTM en ook op VTM GO .

