Eerste ontmaskering in The Masked Singer is meteen verrassing van formaat

Het spektakel is nog maar net gestart, of de eerste Masked Singer moest zich vanavond al bekendmaken. Monster haalde in de eerste show op vrijdag 18 september de minste stemmen van het publiek in de studio en het digitale thuispubliek. Hij werd aan het einde van de show onverbiddelijk ontmaskerd. Niemand minder dan politicus en burgemeester van Oostende Bart Tommelein verscheen van achter het masker: een verrassing voor speurders Julie Van den Steen, Karen Damen, Jens Dendoncker en gastspeurder Sean Dhondt.

Met de ontmaskering van Bart Tommelein als Monster verdwijnt de meest knuffelbare figuur uit het gezelschap. Zijn ontmaskering toont ook meteen dat echt om het even wie een Masked Singer kan zijn, zélfs een politicus. In The Masked Singer: Behind The Mask op VTM GO vertelt Bart over het onvergetelijke avontuur dat hij beleefde, de moeilijkheden die hij ondervond en hoe hij dat geheim al die tijd voor zijn staff en zijn eigen kinderen verborgen hield. “Tegen mijn secretaresse zei ik: ‘Geen vragen stellen, ik zal je later uitleggen wat er is’.”

Bart Tommelein vertelt in Behind The Mask over het beklemmende gevoel toen hij de eerste keer het masker van Monster opzette. “Die kop werd erop gezet en ik had geen lucht meer. Het was een claustrofobisch gevoel. Ik dacht: waar ben ik aan begonnen? In dat pak zingen en bewegen is precies als de Ronde van Vlaanderen rijden. Heet, heter, heetst.” Ook zijn zang- en danscoaching wordt gevolgd. “Ik heb een speciale manier van dansen waar mijn oudste dochters altijd mee lachen. Mijn omgeving zou me meteen herkennen. Ze zouden denken: er is maar één iemand die zo danst en dat is Bart Tommelein.”

“Ik ben blij dat ik dit heb mogen meemaken”, besluit Bart Tommelein. “Dit was helemaal buiten mijn comfortzone. Ik heb lang getwijfeld of ik het zou doen. Veel van mijn collega’s zouden het niet durven en bezig zijn met wat de mensen zouden denken. Maar zingen is gewoon leuk en daarom nam ik met plezier deel. Al had ik stiekem gehoopt om een paar duels te overleven. Dit programma was een leuke afwisseling met het politieke leven. Dit was echt tot rust komen. Monster in The Masked Singer komt nu onderaan mijn cv te staan.”

Bekijk hier de video van de ontmaskering:

Ontdek het hele verhaal van Bart Tommelein nu in The Masked Singer: Behind The Mask op VTM GO.