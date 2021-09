Een auditie op wieltjes en Gordon eet zijn schoen op in K2 zoekt K3

Met nog twee auditieshows te gaan stijgt de spanning in K2 zoekt K3. Wie kan zijn plek op de Golden Seats behouden en wie wordt er alsnog afgewipt? Delen Hanne en Marthe deze week een Golden Ticket uit? De vierde auditieshow van K2 zoekt K3 op zaterdag 2 oktober belooft voor heel wat verrassingen te zorgen.

Een eerste verrassing komt er van de 24-jarige Luna uit Sint-Niklaas. Zij maakt een opvallende entree en komt de studio letterlijk binnengerold. Luna rolschaatst al zo’n 20 jaar en trekt ze ook met plezier aan voor haar auditie op Verliefd. “Je legt de lat heel hoog”, beseft Kürt. “Het is al spannend om te zingen, dan ga jij ook nog eens rolschaatsen.” Weet Luna zich staande te houden?

“Mijn mama zegt: er zijn mannen, er zijn vrouwen én er is Olly.” De 23-jarige kleuterleerkracht Olly uit het Nederlandse Alphen is non-binair en vindt dat K3 voor iedereen moet zijn. “Dat is toch weer iets nieuws en verfrissend. Ze zingen vaak liedjes over dat je mag zijn wie je wil, dus ja, waarom ik dan niet?” Olly is de eerste non-binaire kandidaat in K2 zoekt K3 en laat een feestje losbarsten met Toveren.

Bekijk de preview hier:

Verder weet Kürt Rogiers even niet waar te kijken wanneer hij kennismaakt met een dubbelgangster van Laura Tesoro, waagt #LikeMe-actrice Megane haar kans en eet Gordon zijn schoen op bij het verrassende resultaat van één van de audities.

Ook deze Vlaamse kandidaten hopen een nieuw K3’tje te worden:

Megane (19, Sint-Genesius-Rode) : Megane is danseres en heeft speciaal voor K2 zoekt K3 zanglessen gevolgd. Ze speelde al mee in #LikeMe en droomt ervan om mensen blij te kunnen maken door op een podium te staan. Gordon krijgt ze alvast uit zijn stoel met haar auditie op Oya Lele .

Kenny (28, Lier) : Kenny is muscalacteur en heeft een eigen dansacademie opgericht. “En voor je het weet doe je dan mee in Mamma Mia”, vertelt hij. Kenny heeft zijn regenboogsokken meegebracht als geluksbrenger tijdens zijn auditie op Love Boat Baby .

Bo (20, Lokeren) : Bo houdt zich graag bezig met bakken en heeft een versgebakken cake meegebracht naar de audities. “Eten helpt tegen de stress”, weet ze. Met Ya Ya Yippie heeft ze naar eigen zeggen een moeilijk liedje gekozen. Overtuigt ze zo de jury?

Penelope (18, Aalbeke): Penelope houdt van dansen en rallyrijden, zingt onder de douche en droomde er als kind van om op een podium te staan. Haar mama heeft haar nog maar enkele maanden geleden voor het eerst horen zingen. Kan ze de stress de baas tijdens Ster?

Deze Nederlandse kandidaten wagen hun kans:

Jemaima (24, Dordrecht) : Jemaima begon te zingen in de kerk en staat nu voor het eerst op het grote podium. “Ik was als kind superfan van K3! Maar ik had het nog leuker gevonden als er iemand bij was geweest die iets meer gelijkenissen zou hebben met mij. Het is mijn droom om dat zelf te worden voor andere kinderen.” Maakt Jemaima indruk met Waar Zijn Die Engeltjes ?

Demi (23, Zundert) : Deze studente geneeskunde assisteert in operatiekamers. Maar die passie geeft ze graag op mocht ze een K3’tje worden. “Ik ga een liedje zingen voor alle lieve oma’s, in het bijzonder voor mijn topoma”, klinkt het voor Oma’s Aan De Top .

Anne (21, Vlaardingen) : Volgens Gordon lijkt ze een beetje op prinses Leia van Star Wars. Met haar dotjes in het haar komt Anne het podium op om Mooier Dan Je Denkt te zingen. Brengt het gelukspoppetje dat ze van haar oma en opa kreeg ook echt geluk?

Diede (20, Someren) : Volgens Kürt Rogiers lijkt Diede als twee druppels water op Laura Tesoro, een compliment dat ze wel vaker krijgt. En ook met Klaasje heeft ze iets gemeen: “We spelen allebei dwarsfluit”, klinkt het. Speelt Diede haar troeven uit tijdens Lollypopland ?

Taco (22, Waddinxveen) : Taco is dj van beroep en dat heeft voor hem niets dan voordelen. “Als ik op een podium sta kan ik het publiek in drie seconden meetrekken in mijn enthousiasme en energie”, klinkt het. Zet hij de studio in vuur en vlam met Kuma He ?

Djarmo (21, Sliedrecht) : Djarmo’s roots liggen in Indonesië. “Die flavour zou van mij een goed K3’tje maken”, weet hij. Djarmo is ook heel fanatiek met mode bezig en heeft de outfit voor zijn auditie op Bij De Politie tot in de puntjes voorbereid.

Manou (21, Beilen): Manou geeft in de musicalschool les aan de K3’tjes van later. Zingen, dansen en acteren zijn dan ook haar grote passies. Met haar auditie op Kusjessoldaten maakt ze de kijkbox meteen zo enthousiast dat Ingeborg en Gordon lustig mee ‘marcheren’. Geldt dat ook voor de luisterbox?

Kijk mee in de gouden box van Hanne & Marthe en beleef hun parcours via K2 zoekt mee op VTM GO

Vanuit hun gouden box volgen Hanne & Marthe elke week alle audities. Ze krijgen de kans om onterechte afvallers op te vissen en met een Golden Ticket rechtstreeks door te sturen naar de studioshows. Hun mening over de audities en hun belevenissen in de gouden box en backstage bij K2 zoekt K3 zijn meteen na elke auditieshow exclusief te volgen in ‘K2 zoekt mee’ op VTM GO.

Wie wordt de nieuwe K3? Ontdek de preaudities van de kandidaten via vtm.be

Wie zelf voor hoor- en zie-jury wil spelen kan dat doen via vtm.be. In de online auditietool van K2 zoekt K3 kan iedereen de preaudities beoordelen van de 68 kandidaten die hun kans wagen in de show. En dat enkel op basis van hun stem óf hun look. Zie je de kandidaten liefst aan het werk vanuit de kijkbox of hoor je ze liever uitsluitend vanuit de luisterbox? Test het zelf uit en geef jouw favorieten een ‘Oja’ of een ‘Néné’. Eén van deze 68 wordt straks dé opvolger van Klaasje.

