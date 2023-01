Eerste namen voor The Masked Singer in Concert zijn bekend

Nog twee weken vooraleer de plezantste speurtocht van het land losbarst bij VTM. Het nieuwe seizoen van The Masked Singer wordt dit jaar bovendien extra bijzonder, want voor het eerst trekt de show ook naar het grote podium in het Sportpaleis. Op zaterdag 15 april kunnen alle fans er genieten van een groots, muzikaal spektakel tijdens The Masked Singer in Concert. Daarin duiken verschillende publieksfavorieten uit de afgelopen twee successeizoenen op én ook de Masked Singers uit het fonkelnieuwe seizoen. De eerste namen zijn nu al bekend, want Kevin Janssens, Camille en Sandra Kim zullen voor de gelegenheid nog één keer in hun iconische kostuum kruipen.

Wolf, Miss Poes en Koningin blazen op 15 april dus het dak van het Sportpaleis en worden daarbij al zeker vergezeld door drie figuren uit het nieuwe seizoen. Dat zijn niemand minder dan Leeuw, Hippo en Skiwi. Ook zij geven in het Sportpaleis het optreden van hun leven. Wie van de drie zal dat nog incognito kunnen doen en wie is tegen dan al onverbiddelijk ontmaskerd? Die vraag blijft voorlopig onbeantwoord. Wel zeker is dat de show doorspekt zal zijn van extra tips en dat iedereen nog volop kan meespeuren naar de laatste Masked Singers.

Welke Masked Singers er naast Wolf, Miss Poes, Koningin, Leeuw, Hippo en Skiwi nog op de affiche zullen prijken, wordt later bekendgemaakt. Tickets voor The Masked Singer in Concert zijn nu beschikbaar via vtm.be.

The Masked Singer: vanaf vrijdag 3 februari om 20u35 bij VTM.