Eerste groepsnummer, unieke backstagebeelden én oplopende strijd in The Masked Singer

Terwijl Vlaanderen nog niet goed bekomen is van de emotionele ontmaskering van Zeemeermin vorige week, schakelt The Masked Singer op vrijdag 23 oktober alweer een versnelling hoger. De finale komt dichterbij en dus wordt het voor de 5 resterende Masked Singers steeds meer menens, willen ze een ontmaskering ontlopen. In de zesde show gaan de pakken niet meer per 2 of per 3 in duel, maar strijdt iedereen tegen iedereen. Hun doel: de face-off vermijden en hun masker ophouden.

“Een Aap, een Duiker, een Wolf, een Suikerspin en een Koningin zingen samen een liedje. Het zou het begin kunnen zijn van een mop, maar het is gewoon het begin van onze show”, aldus Niels Destadsbader. De vijf zingen vrijdag voor het eerst samen een groepsnummer op One Way Or Another van One Direction. Na het groepsnummer nemen de Masked Singers het één voor één tegen elkaar op. De sugarlips van Suikerspin bijten de spits af met Kiss van Prince. Wolf zet zijn charmeoffensief verder en heeft daar deze week zelfs sambaballen voor meegebracht. Hij brengt Teeth van 5 Seconds Of Summer.

Bekijk de opkomst van Wolf hier in preview:

Koningin is klaar om iedereen weg te blazen met Euphoria van Loreen. “Als die zingt en uithaalt, ik voel dat overal”, aldus speurder Julie Van den Steen. Laura Tesoro dacht vorige week meteen de stem van Duiker te herkennen. Een straffe stem, dat bewijst hij ook deze week met Jealous van Labrinth. Aap sluit de show af met California Gurls van Katy Perry en heeft zich daar ook vestimentair op voorzien. Speurder Jens Dendoncker heeft de voorbije week de nodige research gedaan over Aap en komt met een nieuwe theorie. Welke 2 gemaskerde gezichten moeten het tegen elkaar opnemen in de face-off? En wie van hen moet zijn of haar echte identiteit bekendmaken?

Voor het eerst in The Masked Singer krijgen de kijkers vrijdag ook een blik achter de schermen te zien. “Iets wat je normaal nooit te zien krijgt”, aldus Niels Destadsbader. “We gaan backstage, een plek waar zelfs ik niet binnen mag.” Hoe wordt het programma eigenlijk gemaakt? En hoe gaat het er aan toe op de plek waar de Masked Singers zich schuilhouden en haast niemand is toegelaten?

The Masked Singer trekt alle registers open in de finaleweek

De finale van The Masked Singer nadert met rasse schreden. Op vrijdag 6 november weet Vlaanderen welke bekende gezichten er achter alle maskers schuilgaan en wie de grote winnaar wordt. In die finaleweek worden alle registers opengetrokken en hebben de kijkers niet één maar, drie afspraken met The Masked Singer. In aanloop naar de grote finale op 6 november komt Vlaanderen op woensdag 4 november om 20.40 alle geheimen van de gemaskerden te weten in De Geheimen achter The Masked Singer. Daarin wordt het parcours van alle ontmaskerden gevolgd en verklappen zij hoe het avontuur voor hen is verlopen. Een dag na de finale, op zaterdag 7 november om 19.50, volgt The Masked Singer: The Day After in het spoor van de 3 finalisten en natuurlijk ook van de uiteindelijke winnaar. Hoe beleeft de winnaar ‘the day after’? En hoe verliep zijn of haar parcours in The Masked Singer? De drie blikken terug op het avontuur tot aan hun ontmaskering.

De afleveringen van The Masked Singer zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.