Eerste 2 jawoorden zijn een feit! Simen & Larissa en Thomas & Karlien zijn Blind Getrouwd

De eerste twee jawoorden zijn een feit in Blind Getrouwd! Nadat de 31-jarige zelfstandige grondwerker Simen uit Ranst de avond voor zijn huwelijk de zegen kreeg van het 78-jarige moeke van zijn bride-to-be, wist hij in het stadhuis ook een goede indruk te maken op Larissa.

“Ik snapte meteen waarom moeke zei “het is een knuffelbeer”. Het is een grote man en ik had al meteen zijn blauwe ogen gezien. Dus ik dacht: ‘OK!’ Want ik vind dat wel mooi (lacht)”, aldus de 30-jarige kinderbegeleidster uit Tienen.

Ook Simen was in de wolken: “Ik vind Larissa een hele knappe vrouw, ze heeft prachtige ogen. En ze is heel spontaan, ik ben echt nu al heel blij. Larissa staat met haar 2 voeten op de grond en je ziet dat ze dit echt wel een eerlijke kans wil geven. Daaruit heb ik al kunnen afleiden dat het echt een deftig meisje is en dat zij hier ook 100% achter staat.”

De 31-jarige Antwerpenaar Thomas, die àlles met de fiets doet en dus ook met zijn tweewieler naar het stadhuis reed, stapte in het huwelijksbootje met de 31-jarige ergotherapeute Karlien uit Hasselt. Zijn zenuwen smolten meteen weg zodra hij Karlien zag: “Ze zag er prachtig uit, een perfect plaatje eigenlijk”. Ook Karlien was blij, al heeft ze nog iets meer tijd nodig om te wennen aan haar echtgenoot: “Ik vind het zeker en vast een knappe man, ook mooi gebouwd enzo, maar het is niet het type man waar ik op zou vallen denk ik. Dus dat moet ik nog een beetje gevormd krijgen, maar ik heb tijd genoeg he”. Klopt: 6 weken krijgen alle koppels om te beslissen of ze getrouwd willen blijven of niet. Maar first things first: 2 andere koppels zullen nog in het huwelijksbootje stappen. Niet op maandag 9 september echter, want dan zendt VTM België-Frankrijk uit waarin de Rode Duivels in de UEFA Nations League revanche proberen nemen op vice-wereldkampioen Frankrijk, hét elftal dat hen uit het afgelopen EK kickte.

Maandagavond 2 september zond VTM een oproep uit voor Jorn (31), Layla (32) en Lorenzo (32): drie nieuwe singles die een partner voor het leven zoeken. De experten hopen voor één van hen de ultieme match te vinden oftewel: ‘Het Vijfde Huwelijk’ bij VTM GO. Jezelf (of iemand anders) inschrijven kan via vtm.be

Jorn (31)

​Eerlijk, open en klaar voor de next step

De 31-jarige Jorn woont in de provincie Antwerpen en werkt als huisarts in een groepspraktijk. Een job die veel van hem vraagt, maar door vier vijfde te werken, bewaakt hij zijn work-life balance uitstekend.

Hij startte ooit voor de grap met Duolingo (een populaire app om een vreemde taal te leren, nvdr), koos voor Japans en werd verliefd op de taal én het land. Een reis naar Japan staat al enkele jaren op zijn lijstje en zal in 2025 eindelijk werkelijkheid worden. Daarnaast verzamelt Jorn strips in alle vormen en maten, en schaakt hij heel graag. Maar je mag hem niet opsluiten met zijn strips en schaakbord, want met zijn vrienden op pad gaan is nóg belangrijker voor hem.

Als hij één ding kon wensen, zou hij graag een paar jaar jonger willen zijn. “Hoewel ik een man ben en geen biologische klok heb, heb ik het gevoel dat de tijd dringt voor sommige dingen zoals huisje, tuintje, boompje, beestje”. Vandaar dus zijn inschrijving voor Blind Getrouwd. Jorn zoekt een oprechte, eerlijke en open vrouw met wie hij een diepe band kan opbouwen én af en toe eens een lekker glas wijn kan drinken.

Layla (32)

​Spontaan, open, goedlachs

Layla is 32 jaar en woont in Vlaams-Brabant. Ze werkt er als kleuterjuf, dat is haar absolute passie. Ze heeft een Marokkaanse papa en een Belgische mama, al voelt ze zich toch vooral Belg.

Layla is omringd door een toffe groep vriendinnen en is dol op haar hond Milow, een trouwe Bordercollie. Met de eerste doet ze graag etentjes en maakt ze de dansvloer al wel eens onveilig. Met de tweede maakt ze graag lange wandelingen. Layla is een open-minded, goedlachse, extraverte vrouw, die goed kan luisteren en ruzies verafschuwt. Ze komt in eerste instantie heel zelfzeker over, maar heeft ook een heel verlegen kantje.

Allerliefst wil ze een nieuwe man in real life ontmoeten, met online daten heeft ze het echt wel een beetje gehad. Haar ideale man is extravert, open-minded, empathisch en communicatief. Al mag er gerust af en toe een avondje in de zetel doorgebracht worden, want nu en dan een avondje chillen op de bank is evengoed 100% Layla.

Lorenzo (32)

​Zorgzaam en loyaal en op zoek naar de man van zijn leven

De 32-jarige Lorenzo uit West-Vlaanderen was jarenlang verpleegkundige, maar werkt nu als Customer Support Engineer. Hij geeft trainingen en ondersteuning aan thuisverpleegkundigen.

Lorenzo is heel zorgzaam. Zijn levensmotto? ‘You catch more flies with honey than with vinegar’. Daarnaast is hij geëngageerd, loyaal en humoristisch. “Wat anderen ook mogen beweren, ik ben grappig”, zegt hij zelf met een knipoog. Hij leeft voor een leuke spelletjesavond met vrienden, een toffe citytrip of een potje padel.

Zijn toekomstige partner mag hem gerust uit zijn comfortzone trekken. Lorenzo zoekt bovendien iemand die positief in het leven staat, die hem kan laten lachen en die hem het gevoel kan geven van thuis te komen. En als hij enigszins lijkt op Ryan Reynolds, is dat een dik pluspunt.

Trouwen is voor Lorenzo het ultieme engagement dat je kan aangaan met iemand. Hij is er dan ook volledig klaar voor.

Opgelet: aarzel niet te lang om jezelf of iemand anders in te schrijven want inschrijvingen worden al afgesloten op zondag 22 september om 24u00.

