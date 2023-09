Eerste 2 jawoorden zijn een feit! Jolien & Brecht en Emma & Emile, zijn blind getrouwd

De eerste twee jawoorden zijn een feit in Blind Getrouwd! Nadat Brecht Heldenbergh zijn toekomstige bruid op de ochtend van hun huwelijk verraste met een lieve brief, wist de 32-jarige vrijwillige brandweerman uit Gooik ‘zijn’ Jolien De Neve (32) uit Kalken ook aangenaam te verrassen met zijn vlotte babbel en présence. “Hij is zeker mijn type”, klonk het blij bij Jolien. “Verzorgd, mooi gebit, mooie lach, bruin haar, gespierd, top. Niets meer aan doen (lacht)!”

Ook Brecht kon na enkele zenuwslopende weken in aanloop naar het huwelijk, opgelucht ademhalen: “Dit voelt zo naturel aan. Ook als we mekaar in de ogen kijken, terwijl we mekaar nog maar net kennen: het voelt écht aan. Verliefdheid moet nog komen natuurlijk, maar de klik is er zeker nu al.”

Gelijktijdig zeiden ook de 28-jarige Emile Vandekerckhove uit Zwijnaarde en de 31-jarige Gentse Emma “ja”. De zenuwen die duidelijk aanwezig waren op de ochtend van hun huwelijk, maakten bij hun ontmoeting meteen plaats voor grapjes, warmte en een eerste pluim voor de experten. “Nog zotter dan dat ik een getrouwde vrouw ben nu, is het idee dat ik een màn heb (lacht)!”, klonk het bij Emma. “Ik ben super op m’n gemak bij Emile, ik heb hier echt een supergoed gevoel bij.”

Ook Emile was zichtbaar blij met zijn bruid: “Mijn eerste gevoel is geruststelling. Emma is een mooie vrouw met zo’n mooi aura. Niet dat ik daar echt in geloof (lacht), maar haar glimlach… ik zag meteen dat ze er positief in stond.”

Ook de huwelijken van Isabelle, Fleur, Matthieu en Alexander gingen door op dezelfde dag. Wie aan wie werd gekoppeld en hoe hun jawoorden verliepen, ontdekken de kijkers in de tweede aflevering van Blind Getrouwd op maandag 11 september om 20.35 bij VTM en op VTM GO.

