Een welgekomen verrassing voor één van de duo’s in Vakantiehuis for Life

Op maandag 26 juli om 22.20 bij VTM staat een nieuwe survival opdracht klaar voor de vijf duo’s in Vakantiehuis For Life. Een speciale opdracht, want Julie Van den Steen verrast de kandidaten met een wel hele leuke activiteit, iets wat ze helemaal niet hadden verwacht tussen alle verbouwingen door.

Maar voor het zover is, komen de renovatiewerken op kruissnelheid want na het bezoek van jurylid Dina Tersago vorige week, is voor de duo’s één ding duidelijk geworden: er mag en moet dringend een tandje worden bijgestoken. Bij Pauline en Melissa zindert de commentaar nog even na, maar “It is what it is en vanaf nu: gaan met die banaan!”, klinkt het strijdvaardig. Erwin en Amy kregen vier punten van Dina, maar ook hier begint de vermoeidheid en het gebrek aan comfort zwaar door te wegen. “Het is niet gewoon een jobke. Je slaapt op je werk, je kan je niet degelijk wassen, je eet niet goed”, zucht Erwin.

Om het allemaal nog wat erger te maken, wacht hen ook vandaag een nieuwe survival opdracht. Deze keer niet hoog boven, maar onder de grond in de diepste krochten van de grotten onder Durbuy.

Van elk duo moet er iemand onder de grond, en de andere blijft boven bij Julie. Tijdens de onderaardse tocht moeten er vijf letters gevonden worden, bovengronds moet de partner met die letters een woord vormen. En dat woord is voor de winnaars de prijs van deze survival opdracht. “Ga jij maar!”, zegt Tim. “Sorry, ik ben echt een mietje. Hoogte en claustrofobie zijn mijn grootste angsten”, en dus laat hij de taak over aan Ewoud. Hannah heeft dan weer schrik in het donker en laat Christopher neerdalen.

De kandidaten dalen af in onverlichte, mistige spelonken van maar 50 cm breed. “‘t Is toch vrij smal”, klinkt het al snel bij ‘beer’ Christopher.

Welk duo raadt als eerste de oplossing en mag naar een welgekomen wellness? Er volgt ook nog een bezoek aan de meubelwinkel én er komt opnieuw een jury van twee vakspecialisten langs.