Een week vol nieuwe gezichten in Familie

Er staat de Familie-kijkers een week vol verrassingen te wachten. Maar liefst drie nieuwe gezichten maken vanaf maandag 13 maart hun opwachting in de reeks. Op maandag duikt Loes Van den Heuvel voor het eerst op als verpleegster Karin en maken de kijkers samen met Niko (Jo Hens) kennis met Diego, een bokser die gespeeld wordt door Toon Hens. Toon is ook in het echte leven een fervent bokser én de broer van Jo. Twee dagen later, op woensdag 15 maart, doet nog een nieuw personage haar intrede. Ninalotte Roose kruipt in de huid van Aurélie, een jonge studente die het leven van Louise (Charlotte Sieben) binnendringt.

De West-Vlaamse Ninalotte Roose is model en actrice en schitterde al in de reeks 2DEZIT en de film Bittersweet Sixteen. In Familie zal ze voor het eerst een langlopende rol vertolken en geeft ze gestalte aan Aurélie, een jongedame met problemen. Aurélie wordt na de breuk met haar vriendje door hem gestalkt en blijkt ook tekenen van fysieke agressie te vertonen. Ze is voor hem op de vlucht en zoekt hulp bij Louise, die zich over haar ontfermt. Wat Louise nog niet weet, is dat haar leven hierdoor drastisch zal veranderen.

De familie Coppens krijgt maandag Karin Bloemaerts over de vloer, een verpleegster die de zorg voor Alfons overneemt van Vanessa (Karen Damen). Zo wordt het in Familie een blij weerzien tussen Loes Van den Heuvel en haar FC De Kampioenen-collega Jaak Van Assche. Karin is een zorgzame, empathische, sociale en spirituele vrouw. Ze is recht voor de raap en soms een flapuit, maar vooral steeds begaan met mensen. Maar Alfons ondervindt al snel dat Karin een pak kordater is dan Vanessa. Hij is dan ook niet van plan om het zijn nieuwe verpleegster makkelijk te maken.

Bekijk hier de eerste beelden van Loes Van den Heuvel in Familie:

Familie verwelkomt nu maandag ook écht familie. Niko, het personage van Jo Hens, maakt immers kennis met de professionele bokser Diego. Die rol wordt vertolkt door Toon Hens, Jo’s broer in het echte leven en zelf ook een gepassioneerd bokser. In Familie blijkt Diego samen te werken met Bas (Thomas Cammaert), de brouwer met een passie voor boksen die Niko onlangs leerde kennen. Bas doet Niko een voorstel en wil hem uitdagen voor een boksmatch. Niko staat echter met zijn rug tegen de muur als blijkt dat Bas niet zelf bokst, maar een semi professional in de ring wil jagen… Diego.

