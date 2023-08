Een week vol confrontaties, vlinders en keuzes in B&B Zoekt Lief

Na een aangrijpende en hartverwarmende reis vol liefde, avontuur en onverwachte wendingen, nadert B&B Zoekt Lief zijn climax. De afgelopen weken hebben zowel de B&B-uitbaters als de vrijgezellen alles op het spel gezet en hun hart volledig geopend voor de liefde. Sandra, Wim, Nele, Mabel, Frank en Alicia staan nu voor één van de meest cruciale beslissingen in hun leven: met wie willen ze hun toekomst delen en wie zeggen ze vaarwel? De vonken springen over en vlinders slaan op hol, maar niet zonder de schaduwzijde van gebroken harten, tranen en een zee van emoties.

In de B&B van Wim tasten vrijgezellen Valerie, Kate en Carol volledig in het duister. Ze raken maar moeilijk binnen in het hart van de B&B-uitbater, die weinig prijsgeeft en last heeft van keuzestress. Valeries herhaaldelijke pogingen om tijdens haar date met Wim zijn gevoelens te peilen, wekken meteen hevige frustraties op…

Bekijk hier de video uit de aflevering:

In Frankrijk bleven Mabel en Wim na een woelige periode samen achter. Alles lijkt beslist, maar na een verblijf in het ziekenhuis heeft Hans besloten om zijn kans opnieuw te wagen. Plots staat hij voor de deur bij Mabel, wat een diepe indruk maakt op Wim. Wanneer Hans en Mabel erop los knuffelen en hem nauwelijks nog zien staan, worstelt Wim met zijn emoties… En wie wordt de nieuwe man aan de zijde van Sandra? Met een romantische date onderneemt Guy de ultieme poging om zijn verblijf in Turkije én in het hart van Sandra te verzekeren. Maar ook Tim heeft een unieke avond voor Sandra in petto. Welke man doet haar hart sneller slaan?

B&B-uitbaatster Alicia kan haar gevoelens niet langer verbergen en verklaart de liefde aan één van haar vrijgezellen. Dit breekt het hart van een andere kandidaat, die al droomde van een leven aan haar zijde. Ook in Brazilië nadert de ontknoping en dus besluit Peter om een tandje bij te steken. Hij neemt Nele mee op een intieme date, wat de jaloezie aanwakkert bij Diego. In de B&B van Frank trappelden zijn vrijgezellen de laatste tijd van ongeduld. Frank hield de lippen wekenlang stijf op elkaar en hield zijn gevoelens voor zich. Maar het geduld van één lucky lady wordt beloond met een romantische kampeerdate ...

