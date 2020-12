Een wallaby als huisdier? In ‘Latem Leven’ kan het!

De realityreeks ‘Latem Leven’ bij VTM 2 volgt een tiental (on)bekende mensen die in en rond het pittoreske dorp Sint-Martens-Latem hun leven of werk hebben opgebouwd. Philippe en Hélène runnen een kledingketen. Samen vormen ze een samengesteld gezin met vijf kinderen en een halve dierentuin en dat zorgt voor heel wat animo. In de aflevering van dinsdag 8 december om 21.35 mag hun favoriete wallaby mee op de schoot in de zetel. Hoe dit eraan toegaat, zie je in onderstaande video:

Veel Latemnaars zijn wereldburgers. Zakenman Patrick verblijft voor zijn werk meestal in het buitenland. Hierdoor mist hij veel mooie momenten met zijn zoon Alexandre die hij probeert goed te maken wanneer hij in Latem is. Patrick is onlangs 64 jaar geworden maar denkt nog niet aan zijn pensioen. Hij overweegt om te investeren in luchtfilters die Covid zouden kunnen bestrijden. “Als je ergens in gelooft, moet je all the way gaan. Moet je risico’s nemen? Ja, uiteraard. Maar je moet ook geluk hebben.” zegt hij.

