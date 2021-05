Een vuurdoop, vuurwerk én een extra rode stoel in de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen

Na 7 straffe Blind Auditions, 4 onverbiddelijke Knockouts en 2 spannende Battles is het eindelijk zover: de liveshows van The Voice van Vlaanderen gaan nu vrijdag 7 mei om 20.40 van start bij VTM. Daarin laten de 15 overgebleven kandidaten het beste van zichzelf zien om uiteindelijk in de finale te belanden. Voor het eerst neemt ook vijfde coach Laura Tesoro plaats in de rode draaistoelen naast coaches Niels Destadsbader, Tourist LeMC, Natalia en Koen Wauters. Zij sprokkelde de voorbije weken kandidaten die niet werden meegenomen door de andere coaches voor haar eigen team in The Voice Comeback Stage. In haar team is kandidaat Mats alvast zeker van een plekje in de liveshows. Hij stak afgelopen maandag de wildcard van de Q-luisteraars op zak. Wie de andere twee kandidaten uit team Laura zijn, komen kijkers morgen - vrijdag 7 mei om 11.00 - te weten in een exclusieve extra aflevering van The Voice Comeback Stage op VTM GO.

Team Laura mag zich verwachten aan een stevige vuurdoop want haar kandidaten mogen de eerste liveshow op gang trekken, gevolgd door team Niels, team Tourist, team Natalia en Team Koen. Met één nummer moet elke kandidaat zowel zijn coach als de kijkers thuis weten te overtuigen. De coach beloont één van zijn pupillen meteen met een plek in de volgende ronde, de kijker kiest zijn favoriet gratis via vtm.be of via sms naar 6677. Voor het derde teamlid stopt het avontuur. 10 stemmen treden dus aan in de tweede liveshow. Vanaf de derde liveshow, waarin nog 7 kandidaten zullen zingen, telt enkel nog de stem van televisiekijkend Vlaanderen. Zij kiezen over de teams heen hun 5 finalisten, die op 28 mei alles op alles zetten voor de eindoverwinning: de titel van dé Voice van Vlaanderen 2021, een platencontract en 25.000 euro.

Tijdens de liveshow dropt zangeres Camille Dhont een muzikaal bommetje. Zij komt langs om haar allereerste solosingle ‘Vuurwerk’ live te brengen. Ook hosts An Lemmens en Sean Dhondt staan paraat om de liveshows in goede banen te leiden en op te treden als steun en toeverlaat voor de kandidaten en hun achterban.

Bekijk hier de video met de finalisten uit team Koen, Niels, Natalia en Tourist:

Team Laura blijft nog even geheim, maar met deze songs trappen de kandidaten uit team Niels, Tourist, Natalia en Koen de eerste liveshow van vrijdag 7 mei af:

TEAM NIELS

Tobe (18, Tielt): Another Day In Paradise van Phil Collins

Sinay (22, Heverlee): Wonder van Shawn Mendes

Nanou (23, OLV-Waver): All The Good Girls Go To Hell van Billie Eilish

TEAM TOURIST

Ilias (21, Brasschaat ): Let Me Love You van DJ Snake ft Justin Bieber

Nisrine (21, Ranst ): Hold On, We’re Going Home van Drake

Thomas (25, Lanaken): Save Tonight van Eagle-Eye Cherry

TEAM NATALIA

Grace (18, Sint-Niklaas) : Tous Les Mêmes van Stromae

Annelies (23, Oudenaarde) : Liar van Davina Michelle

Simon (27, Brasschaat): Lonely Boy van The Black Keys

TEAM KOEN

Robin (19, Lier ): Peaches van Justin Bieber ft Daniel Caesar, Giveon

Jill (20, Aalst ): Redbone van Childish Gambino

Joke (20, Aalst): Habibi van Tamino

