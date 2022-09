Een vreselijk ongeval en twee nieuwe personages in Lisa

Sinds maandag is de telenovelle Lisa weer helemaal terug met een nieuw seizoen en dat gaat gepaard met verrassende plotwendingen en meeslepende intriges. In de aflevering van vanavond racen Lars (Thomas Van Caeneghem) en Jonas (Oscar Willems) tegen Lisa (Tinne Oltmans) en Vic (Briek Lesage) op het circuit van Zolder. De rivaliteit loopt uit de hand met een vreselijke crash tot gevolg. Komen Lars en Jonas hier heelhuids uit…?

Op vrijdag maakt een nieuw personage zijn intrede: Maarten Ketels geeft vorm aan het personage van Gijs Goeminne. Als nieuwe barman verdiept hij zich in het reilen en zeilen van de klanten van 't Excuus.

Maarten Ketels: “Niemand weet eigenlijk echt waar Gijs a.k.a. Gizmo vandaan komt. Sommigen fluisteren dat hij geboren is tijdens een Chinees experiment waarbij ze fluorescerende springballen probeerden te kruisen met zaadcellen. In elk geval: Gizmo is licht radioactief en hij vindt het leven te moeilijk om lastig te doen of te zagen. Verder is het een cadeau om als speler in de rollercoaster van Lisa-land terecht te komen. Samen met Hilde De Baerdemaeker, Bert Verbeke en heel het fantastische creatieve team achter Lisa liggen we elke dag op de set strijk van het lachen. Ik hoop dat ons gezamenlijk plezier mag verder resoneren. Here comes Gizmo!”

Maarten was eerder al te zien in films en series als ‘Groenten uit Balen’, ‘De Rodenburgs’, ‘Danni Lowinski’, ‘Code 37’, ‘Witse’, ‘Dubbelleven’, ‘De Luizenmoeder' en ‘Onder Vuur’.

En op maandag vervoegt ook Michiel De Meyer de cast van Lisa. Hij vertolkt Ben, de fysiotherapeut van Jonas. Maar hun kennismaking verloopt allesbehalve van een leien dakje.

Michiel De Meyer: “Het is heel fijn om na een paar jaar weer terug voor televisie te werken. Voor een camera spelen na een tijdje theater is wel aanpassen, maar in de heerlijke ploeg van Lisa word ik enorm geholpen en met enthousiasme ontvangen. Ben is een heel fijn personage om gestalte te geven, een fijne gast met droge humor en ongelooflijk veel doorzettingsvermogen. Samen met Oscar en Tinne spelen is elke dag een feest. Met Tinne zat ik 4 jaar in de klas en deelden we de finale plekken van ‘Steracteur, Sterartiest’. Dat dat vonken geeft op de set, moet ik jullie niet vertellen (lacht).”

Michiel was eerder onder meer te zien in ‘Thuis’, ‘Steracteur Sterartiest’ en ‘Ghost Rockers’. Nadien was hij voornamelijk actief in musicals als ‘40-45’, ‘Daens’ en ‘Singin’ in the Rain’.

Lisa: iedere weekdag om 18u20 bij VTM en ook op VTM GO .