Een verwaarloosd appartement, ecologische festivaltoiletten en rioolpech in ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’

In ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ neemt VTM 2 de kijker op dinsdag 25 januari om 21u45 mee in een verwaarloosd appartement in Gent. Tim en collega Annelies vinden tussen de puinhoop zowel flessen urine als wekenoude doosjes met Chinees afhaaleten, maar ook kinderkleding. De buurvrouw die een kijkje komt nemen, vertelt dat de bewoonster iets heel ergs meemaakte. De schrijnende toestand waarin de bewoners verkeerden, zorgen voor een krop in de keel bij Tim en Annelies.

Bekijk hier de preview:

Op het Ubuntu festival in Boom voorzien Raf en zijn team het terrein van ecologisch verantwoorde composttoiletten. Na de plaatsing van de toiletten rest hen de taak om de volle emmers uit te kappen en terug te plaatsen. En dat wel zo’n 50 keer op een dag. Vaak belanden de meest hallucinante dingen in de pot, die er dan netjes worden uitgehaald en gesorteerd met de glimlach.

Ondertussen kruipt rioolkrak David in een oude beerput die moet geledigd worden. Een klus die niet vrij is van gevaar, want tijdens het leeghalen komen schadelijke methaangassen vrij. Daarbovenop komt David vast te zitten in de piepkleine rioolingang. Kan zijn collega hem bevrijden of moet hij de brandweer optrommelen?

‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’, dinsdag 25 januari om 21u45 bij VTM 2 en ook op VTM GO .

