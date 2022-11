Een verrassende ‘ja’ en een hartverscheurende ‘nee’ in Blind Getrouwd

Verrassingen alom vanavond in de slotaflevering van Blind Getrouwd. Het ‘prinsenpaar’ Florence Vandoorne (29) en Jiri Punt (35) besloot tegen alle verwachtingen in om getrouwd te blijven. Jana De Bosscher (30) en Christiaan Graulus (28) namen rationeel de beslissing om niet als vrouw en man verder te gaan en dat ging gepaard met heel wat emoties.

Bij het beslissingsmoment van Florence en Jiri, nam Jiri als eerste het woord en blikte hij terug op hun hobbelig parcours: “Het heeft me meermaals geraakt om te zien hoe je prachtige jij soms overschaduwd werd door twijfel en zelfbescherming en je mij soms wegduwde uit angst om gekwetst te worden. Ik dacht vaak: duw maar zo hard je kan, maar ik ben er en ik ga niet opzij. Je bent zo uniek en de manier waarop we matchen is zot. Het is misschien te mooi om waar te zijn, maar fuck it, ik verdien te mooi. Natuurlijk ga ik voor jou en je muren neem ik er graag bij om verder af te breken. Op dezelfde plaats, zes weken later, geef ik hetzelfde antwoord: ja!”

Dit zorgde voor tranen van geluk bij Florence die vervolgens ook het woord nam: “Dat de aantrekking er niet direct was, heeft me niet tegengehouden om je in al je aspecten te willen leren kennen. Bedankt om me te aanvaarden voor wie ik ben als persoon en bedankt voor je eindeloos geduld om dit te doen slagen door mijn tempo te volgen. Ik sta nog elke dag versteld van al onze raakvlakken. Dus Jiri, ik blijf graag met je getrouwd en ben benieuwd wat de toekomst voor ons in petto heeft. Punt.”

Bekijk hier het beslissingsmoment van Florence en Jiri:

Jana en Christiaan twijfelden tot het allerlaatste moment. Zoals ze hadden afgesproken, nam Christiaan als eerste het woord, zonder spiekbriefje maar recht uit zijn hart: “Ik ben vooral fier, fier op wat wij op zo’n korte tijd hebben verwezenlijkt. Ik ben ook dankbaar voor wat ik geleerd heb, vooral dankzij jou. Ik heb leren luisteren en ben een rustiger mens geworden. Ik heb geleerd rekening te houden met iemand, mij open te stellen en te blijven investeren. Maar vooral tijdens het koppelsweekend zijn onze verschillen naar boven gekomen. Dat maakte me onzeker, bezorgde me twijfels en daarom zeg ik nee. Ik heb aan dit avontuur helaas geen vrouw overgehouden, maar wel een betere versie van mezelf, dankzij jou.”

Jana noemde het een ‘gegronde nee’, maar was duidelijk teleurgesteld dat ze de nee-brief uit haar tas moest halen. “Op 2 juni stonden wij hier als onbekenden tegenover elkaar maar de sfeer zat onmiddellijk goed. Ook tijdens onze huwelijksreis hebben we ons voor de volle 100% gesmeten. Terug in België begon ons echte leven en dat zorgde voor een domper op de eerste klik die we hadden. En inderdaad: tijdens het koppelsweekend kwamen heel wat verschillen naar boven, verschillen die we niet zomaar konden negeren en die te belangrijk zijn voor ons allebei. Maar lieve Christiaan, ik wil je onwijs hard bedanken voor de tijd die we samen gehad hebben, maar ook vooral voor het geduld dat je met mij gehad hebt. Chapeau, dikke respect!”Er volgde een hartverscheurend moment wanneer Christiaan zijn tranen de vrije loop liet. “Ik had niet verwacht dat het zo hard zou binnenkomen en dat deed het dan wel. Ik ga dit sowieso voor de rest van mijn leven meedragen en koesteren”, vertelt hij. Ook Jana blikt met weemoed terug: “Tuurlijk doet dat pijn. Het was zo’n mooi traject met zo’n mooie mens. En als dat dan niet lukt, is dat heel jammer.”

Bekijk hier het beslissingsmoment van Jana en Christiaan:

2,5 maanden na de beslissingsmomenten vonden de vier koppels elkaar voor het eerst terug op het reünie-moment. Het werd een blij weerzien maar wanneer Ingeborg elk koppel apart nam voor een terugblik, doken heel wat emoties op. Zo geeft Joren toe dat het mislukken van zijn huwelijk met Lien een zwaardere impact heeft dan hij verwachtte. Hij vindt het ontzettend jammer dat het experiment voor hen niet gelukt is en Lien beseft dat ze zich te laat heeft opengesteld.

Bij Florence en Jiri blikt Ingeborg terug naar het koppelsweekend dat heel heftige emoties bij Florence teweegbracht. Die heeft ze het gaandeweg kunnen loslaten en het koppel kijkt vol ongeduld uit naar hun nieuwe leven zonder camera’s.

Brecht en Dziubi blijven op hun roze wolk en kijken voorzichtig naar een volgende stap: het samenwonen. Op Ingeborgs vraag wat ze hen nog mag toewensen, antwoordt Dziubi: “We willen elkaar heel graag verder leren kennen. Onze basis is alvast heel goed en van daaruit willen we verder evolueren.”

Het verhaal van Jana en Christiaan kende misschien wel de meest verrassende wending. “Onze start was waanzinnig goed”, blikt Christiaan terug. “Hoe kan het dat we dan op een zijspoor zijn beland en op die nee zijn gestrand? Ik weet het nog altijd niet.” Ingeborg informeert bij Jana: “Ik ben het ook kwijt, ik weet het ook niet meer”, geeft ze toe. Het doet haar gigantisch veel pijn en het is duidelijk dat ze spijt heeft van hoe het tussen hen gelopen is. Gescheiden zijn ze nog steeds niet, dus misschien vinden ze wel de weg terug naar het juiste spoor…

Dit zevende seizoen van Blind Getrouwd eindigt dus met twee geslaagde huwelijken, één breuk en één ‘misschien toch nog’...

