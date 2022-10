Een verrassende gastrol én een nieuw hoofdpersonage in Lisa

In de aflevering van vrijdag duikt Dorian Liveyns op in de telenovelle ‘Lisa’. Hij vertolkt de rol van Gerben, een ex vriendje van Gijs (Maarten Ketels). De onverwachte ontmoeting tussen Gerben en Gijs is niet echt naar de zin van diens partner Gert (Bert Verbeke). Waarom heeft Gijs hem nooit over Gerben verteld?

Dorian Liveyns (29) is een ervaren musicalacteur. Hij deed eerst een vooropleiding musicaltheater aan De Kunsthumaniora Brussel en ging later Musicaltheater studeren aan de prestigieuze Fontys Hogeschool voor de Kunsten in het Nederlandse Tilburg. Nadat hij in 2016 afstudeerde was hij te zien in verschillende musicals, zoals Daens, 40-45 en Mamma Mia!. Dorian is de echtgenoot van James Cooke.

En vanaf maandag 17 oktober vervoegt Britt Hellinx de vaste cast van de telenovelle. Zij geeft gestalte aan Lily-Rose, dochter van een koppel diplomaten. Ze groeide op in een gouden kooi, geprivilegieerd en hyper beschermd. Ze weet dan wel hoe ze zich moet gedragen op een chique receptie, maar het échte leven? Dat kent ze niet. Door haar strenge opvoeding is Lily-Rose gedrild om haar emoties te beheersen, maar innerlijk voelt ze zich klein en kwetsbaar. Ze is behoorlijk onzeker over zichzelf, zowel over haar kunnen als over haar uiterlijk en kijkt dan ook heel hard op naar de zelfverzekerde Amal.

Britt: “Ik wist al dat ik wou acteren vanaf dat ik 3 jaar was. Het heeft altijd in mij gezeten en het moest er dus ook eens uitkomen. Ik kan het vaak nog steeds niet helemaal vatten: ik sta op de set met mensen waar ik al mijn hele leven naar opkijk, zoals Hilde De Baerdemaeker. Samenwerken met zulke talenten is zo een voorrecht. Elke dag leer ik nieuwe dingen bij en het is fantastisch om deel uit te maken van zo een geweldig team en goed geoliede machine. Ik ben enorm dankbaar dat ik dit mag en kan doen. Het smaakt naar meer!”

Britt Hellinx (25) uit Brasschaat vertolkte in 2018 en 2019 de rol van Gill in ‘wtFOCK’ en speelde een gastrol in ‘Thuis’ in 2020.

Lisa: iedere weekdag om 18u20 bij VTM en ook op VTM GO .