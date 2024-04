Een verrassend duet van Tourist LeMC en Clouseau in het Frans: zo hoorden Suzan & Freek hun songs nog nooit in Liefde voor Muziek

Zowel op als naast het podium een eenheid, charmant en toffe mensen waar je goedgezind van wordt: zo omschrijven de artiesten van Liefde voor Muziek het muzikale koppel Suzan & Freek. Het zijn hun hits die nu dinsdag 23 april centraal staan in Liefde voor Muziek. Alleen níet in de versies die Suzan & Freek gewoon zijn. Zo verrast Tourist LeMC het koppel met een bijzonder duet, laat Clouseau zich voor het eerst in het Frans horen en zingt Stan openhartig over de slapeloze nachten na de geboorte van zijn zoontje Lenny.

Suzan & Freek delen niet alleen hun liefde voor muziek en voor elkaar. Ze delen ook hun liefde voor Coldplay, het eerste concert waar ze ooit samen naartoe gingen. Het is dan ook niet toevallig dat de Britse band centraal stond tijdens het huwelijksaanzoek van Freek aan Suzan. “We waren een weekendje naar Berlijn, niet helemaal toevallig”, vertelt Freek in Liefde voor Muziek. “We gingen shoppen en zagen allerlei mensen met Coldplay merchandise, dus ik dacht: daar gaat mijn verrassing. Maar uiteindelijk heb ik de kaartjes tevoorschijn getoverd, ben ik op mijn knieën gegaan, heeft ze ja gezegd en hebben we de liefde gevierd bij Coldplay. De band was al bijzonder voor ons, maar nu nog veel meer.”

Bekijk hier de preview:

De liefde voor muziek is er in overvloed tijdens de aflevering van Suzan & Freek. Jasper Steverlinck ontroert Suzan tot tranen toe met zijn versie van Weg Van Jou, een vrolijk liefdesliedje waaraan door hem vakkundig een vleugje melancholie werd toegevoegd. “Wij hadden een probleem”, klinkt het wanneer Clouseau op moet. “Jullie zijn met twee, wij ook. Jullie zingen in het Nederlands, wij ook. Wat moet je dan nog doen?” Koen en Kris vonden de oplossing en verrassen iedereen met hun eerste cover… in het Frans. En dat op de hit Goud. Ook Tourist heeft een surprise in petto voor Gedeeld Door Ons. Een cover die hij deelt… met Laura Tesoro! Laura zelf maakte een gedurfde keuze. “Ik ben aan de slag gegaan met jullie baby, Als Het Avond Is. In het Engels wordt dat When The Stars Come Out. De tekst sprak me heel erg aan omdat ik zelf iemand ben die niet met ruzie kan gaan slapen.”

Stan Van Samang kiest voor Slapeloosheid en die keuze was snel gemaakt. Hij toverde zijn cover om tot een song over de slapeloze periode na de geboorte van zoontje Lenny. “Toen Lenny heel klein was moest hij altijd rechtop gehouden worden omdat hij reflux had. ‘s Nachts was hij maximum 20 minuten stil en dan begon hij weer te schreeuwen. We hadden soms weken zonder slaap, dat hakt er heel hard in. Maar hij had ons nodig. Punt. Dan doe je dat.” K3 gaat deze keer een andere richting uit. “Jullie hebben veel positiviteit en mooie boodschappen, maar gek genoeg hebben wij een nummer gekozen dat toch wel een zware lading heeft”, vertelt Hanne. “Wij gaan ook met ons Hoofd In De Wolken, maar wel op een andere manier.” Johannes kiest voor Honderd Keer. “Jullie tekst is een schattig romcom-verhaaltje, ik heb er de trademark Johannes-onzekerheid ingestoken. Mijn lief en ik zijn 14 jaar samen en zíj heeft míj versierd. Ik ben daar veel te onzeker voor en daar gaat het nummer over.” Bij Regi staan de zenuwen op scherp. “Toen ik wist wie er zou meedoen aan Liefde voor Muziek heb ik binnen de twee milliseconden geantwoord: allemaal goed, maar dát nummer wil ik absoluut doen. Spiegelbeeld is voor mij een cadeau tot en met. Ik doe het met mijn eigen Suzan & Freek: Maxine & Jaap.” Suzan & Freek sluiten de avond zelf af met hun grote hit uit Liefde voor Muziek: Deze Is Voor Jou.”

Liefde voor Muziek kwam tot stand in samenwerking met SABAM, omdat het schrijven van liedjes erkenning verdient.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande preview is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/438695?auto_play=false&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>