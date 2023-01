Een verlovingsring in een Senegalese oester: zo vraagt Jen zijn Meryl ten huwelijk in ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’

In de eerste aflevering van ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’ op dinsdag 31 januari bij VTM gaan Jen (33) en Meryl (33) uit Hamme op reis naar het exotische Senegal. Het koppel leerde elkaar 5 jaar geleden kennen en vormt samen met hun 3 (plus)kinderen een nieuw samengesteld gezin. Meryl denkt dat ze meedoen aan het programma ‘Droomreis’ waarbij ze met een kritische blik een hotel moeten beoordelen. Maar dat draait even anders uit. Want Meryl weet niet dat haar partner Jen al maanden in het grootste geheim hun bruiloft aan het plannen is met host en partner-in-crime Ruth Beeckmans…

De verwachtingen liggen hoog want Meryl zei eerder aan Jen: “Als je me ooit ten huwelijk vraagt, mag het niet zomaar ergens op restaurant aan een tafeltje zijn. Het moet speciaal zijn.” “Dus ja, specialer dan dit zal mij niet lukken!”, lacht Jen. De verlovingsring is alvast geregeld: zijn oma Eliana geeft haar eigen verlovingsring mee naar Senegal. Terwijl Meryl plichtsbewust het hotel inspecteert, broeden Jen en Ruth een plan uit voor het huwelijksaanzoek en die wordt bijzonder origineel. “Jullie gaan samen oesters plukken”, legt Ruth uit. “En ik ga ervoor zorgen dat er één ‘verlovingsoester’ verborgen is op het bootje.”

Bekijk hier een fragment uit de aflevering:

Het blijft bovendien verrassingen regenen, want na het huwelijksaanzoek vertelt Ruth dat Meryl ook getrouwd zal zijn binnen de 24u. Haar emoties zullen nog een paar keer hoog oplaaien… Want bij een huwelijk horen natuurlijk ook een droomlocatie, een bruidsjurk en getuigen, vrienden en familie. Er wordt aan alles gedacht…

‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’ op 31 januari om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO.