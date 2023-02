Een verjaardagsfeestje voor labradoodle Sunny en een romantische verrassing voor Julie in eerste aflevering De Vermeires

Geen idee hoe het eraan toegaat op een hondenfeestje? Geen nood: op zaterdag 18 februari neemt Julie Vermeire je in de eerste aflevering van De Vermeires om 20u20, mee achter de schermen van het verjaardagsfeest voor labradoodle Sunny, die 1 wordt. Julies vriend Laurins heeft op zijn beurt een verrassing voor haar. Het koppel is twee jaar samen, een mijlpaal die gevierd moet worden.

Hondenfeestjes zijn niet zo Jacques ding, maar de pater familias doet er alles aan om zijn dochter gelukkig te zien. Niet alleen stelt hij zijn tuin ter beschikking voor de festiviteiten, hij doet ook mee boodschappen met Julie, want Sunny en zijn viervoetervrienden mogen niets tekort komen. “Er komen 7 andere honden. Zelfs 2 echte broertjes van Sunny én een halfbroertje zullen er zijn. Ze hebben mekaar niet meer gezien sinds Sunny het nest verlaten heeft, dus ik vind dat wel heel spannend”, klinkt het bij ‘mama’ Julie (24). Er staat zelfs een heuse afterparty voor de honden in Jacques’ zwembad op het programma.

Ook de 28-jarige Laurins, Julies vriend, smeedt plannen. Julie en hij zijn twee jaar samen en dus wil hij haar verrassen in ‘t Wit Kasteel. Hier heeft Laurins zijn eigen marketingbedrijf en ook het restaurant van zijn tante en nonkel is er gevestigd. Maar bovenal is het een plek met romantische symboliek: hier had Lau immers zijn allereerste date met Julie.

Bekijk hier de preview:

