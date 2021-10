Eén van deze 15 wordt het nieuwe K3’tje

Meer dan 22.000 kandidaten zagen zichzelf al schitteren aan de zijde van Hanne en Marthe in K3. Maar na 5 spannende en verrassende auditieshows van K2 zoekt K3 blijven daar alleen de 15 strafste kandidaten van over. Zij wisten de kijkbox, de luisterbox en de publieksjury het meest te overtuigen óf kregen een nieuwe kans via het Golden Ticket van Hanne en Marthe. Deze 15 mogelijke K3’tjes zijn daarmee dus zeker van een plek in de volgende ronde: het bootcamp.

Eén van deze 15 staat straks naast Hanne en Marthe in K3 (v.l.n.r):

De 10 Golden Seats

Diede - 20 jaar - Someren (NL) - deed auditie op Lollypopland Remi - 19 jaar - Zwijnaarde (BE) - deed auditie op Eyo Kato - 24 jaar - ‘s-Gravenwezel (BE) - deed auditie op Oya Lélé Celester - 20 jaar - Bilthoven (NL) - deed auditie op Bubbel Giana - 19 jaar - Hoevenen (BE) - deed auditie op Jij Bent Mijn Gigi Dirk - 23 jaar - Tilburg (NL) - deed auditie op De Drie Biggetjes Babette - 22 jaar - Loenen aan de Vecht (NL) - deed auditie op Love Boat Baby Chanel - 23 jaar - Utrecht (NL) - deed auditie op Telepathie Manou - 21 jaar - Beilen (NL) - deed auditie op Kusjessoldaten Justine - 24 jaar - Assebroek (BE) - deed auditie op Hart Verloren

De 5 Golden Tickets

Julia - 18 jaar - Bergen Op Zoom (NL) - deed auditie op Hallo K3 Luca - 21 jaar - Hoek Van Holland (NL) - deed auditie op Oya Lélé Jemaima - 24 jaar - Dordrecht (NL) - deed auditie op Waar Zijn Die Engeltjes? Elise - 27 - Nieuwerkerken (BE) - deed auditie op Eyo Amy - 25 jaar - Averbode (BE) - deed auditie op K3 Airlines

In de laatste auditieshow van zaterdag 9 oktober werden de kaarten nog grondig door elkaar geschud. De top 5 bleef comfortabel op de golden seats zitten. Met Diede, die maar liefst 418 punten van het publiek kreeg, op kop. Babette en Dirk wisten in de laatste auditieshow nog net een plekje in de Golden Seats te bemachtigen. Luca en Julia zagen hun avontuur ei zo na eindigen, maar werden door Hanne & Marthe opgevist en verrast met een Golden Ticket. Zij behoren samen met Amy, Elise en Jemaima tot het clubje van 5 gelukkigen die door Hanne en Marthe rechtstreeks werden doorgestuurd.

Volgende week wordt het menens voor de top 15. In het bootcamp van K2 zoekt K3 worden de kandidaten klaargestoomd voor de grote studioshows die op zaterdag 23 oktober van start gaan. Want uiteindelijk kan slechts één van hen de plek van Klaasje innemen...

