Een tienerkamer: naast de schrik van elke ouder ook een nachtmerrie in Code van Coppens

Op zondag 18 december sturen Mathias en Staf Coppens hun gasten naar een verschrikkelijke plek. Eentje waar vaak een penetrante geur hangt en waar orde en netheid een aanslag op de mensheid lijken te zijn: een tienerkamer. De broers Coppens zouden de broers Coppens echter niet zijn, moesten ze de tienerkamer niet nòg een pak schrikwekkender maken dan die op het eerste zicht al lijkt. Slachtoffers van dienst? Jamie-Lee Six en Nicolas Caeyers, en Leen Dendievel en Ian Thomas. Welk duo weet als eerste te ontsnappen?

De vier BV’s infiltreren in de kamer van een tiener die van plan is om de wereld te vernietigen. Tenzij Jamie-Lee en Nicolas, of Leen en Ian de puber te snel af zijn. Geen evidente opdracht, want zien tieners niet alles vanuit een ander perspectief? Enter: optische illusies én een verkleiningsmachine: hoe kleiner ze worden, hoe groter de problemen… En alsof het nog niet genoeg is dat Jamie-Lee, Nicolas, Leen en Ian in de tienerkamer geconfronteerd worden met allerlei vuile zakdoekjes, moeten ze zich ook nog eens verkleden in levende spermatozoïden in een allerlaatste kans om de Code van Coppens te breken.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Code van Coppens Unlocked: wegens succes verlengd tot en met 25 februari

Liefhebbers van het tv-programma kunnen zich sinds enkele weken ook zelf, in real life, wagen aan de raadsels van Mathias en Staf in Code van Coppens Unlocked. Wegens succes worden de escape rooms in de Stadsfeestzaal in Antwerpen nog eens verlengd tot en met 25 februari. Meer info op www.codevancoppens.be .

