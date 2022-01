Een stoomcursus verpleegkunde, een krop in de keel bij Frances Lefebure en een uiterst nieuwsgierige Nora Gharib

In het nieuwe seizoen van ‘Een Echte Job’, nu donderdag 13 januari om 20u35, vormt het Jessa Ziekenhuis de bijzondere werkplek van vijf bekende Vlamingen. Nora Gharib, Stefaan Degand, Jonas Van Geel, Frances Lefebure en Joris van Rossem, beter bekend als Metejoor, gaan de uitdaging aan om hier stage te lopen als verpleegkundigen. Ter voorbereiding op dit unieke traject, krijgen ze een pittige spoedcursus voorgeschoteld, om nadien meteen hun eerste stappen te zetten in de zorg en op hun afdeling.

Tijdens de stoomcursus verpleegkunde leren docenten Catherine en Adinda van de Hogeschool PXL hoe patiënten te verplegen en verzorgen. Van handhygiëne tot spuiten zetten en reanimeren. Alles moet uiterst correct gebeuren en meteen wordt duidelijk dat de vijf stagiaires begonnen zijn aan een heus avontuur. “Tijdens de eerste uren van de opleiding was ik aan het flippen. Ik had meteen door: ik heb het onderschat en het gaat alleen maar erger worden”, vertelt Frances. “Ik wil zeker niet op de spoed terechtkomen. Ik kan absoluut niet tegen bloed en val vrij snel flauw”, klinkt het bezorgd bij Jonas.

Bekijk de preview hier:

Nora maakt zich minder zorgen over waar ze stage zal lopen: “Ik hou van adrenaline en ik ben leergierig. Het leren reanimeren tijdens de cursus was wel een shockmomentje voor mij.”

Na een stevige introductie worden de vijf stagiaires er meteen ingesmeten. Frances op de afdeling oncologie, Jonas op de geriatrie, Nora bij neurochirurgie en Joris in het revalidatiecentrum. Stefaan komt terecht op de afdeling pediatrie en ontpopt zich als redder van alle kinderen, maar hij deinst wel terug voor al te technische handelingen… Voor Frances is de eerste kennismaking met haar patiënten meteen heftig. Ze ontmoet een vrouw met keelkanker en dat maakt bij haar de nodige emoties los: “Dit is heel heftig, ik ben er helemaal slecht van.” Onder het motto ‘rust roest’ vliegen ook Jonas, Stefaan en Joris er meteen in samen met hun ervaren mentors. Nora kan haar nieuwsgierigheid op de eerste stagedag nauwelijks onderdrukken: “Is dat bloed en mag ik dat eens zien?”

