Een sterdanser en (fanatieke) verzamelaars in Jambers, Back to the 90’s

Paul Jambers ontmoette in 1994 de 12-jarige Frederik Deberdt die toen al 7 jaar op de balletschool zat. 18 jaar later ging Paul hem opnieuw opzoeken in de Antwerpse Stadsschouwburg. Frederik was toen 30 jaar en sterdanser bij het Ballet van Biarritz. Vandaag, 28 jaar later, is Jambers getuige van Frederiks laatste dans in de balletvoorstelling ‘Le Sacre du Printemps’ waarin hij een toepasselijke rol krijgt. Zowel het publiek als de andere leden van het gezelschap weten dat dit zijn afscheid is en de emoties laaien hoog op.

In een keurige wijk in Ingelmunster werd Jambers in maart 1993 geconfronteerd met alles-verzamelaar Armand. Paul bezoekt zijn huis dat volledig volgepropt staat met de meest uiteenlopende spullen. In 2012 voerden de buren actie tegen Armand omdat zijn verzameling de buurt zou ontsieren. 30 jaar na hun eerste ontmoeting wijst alles er op dat verzamelaar Armand zijn prullaria nog altijd niet in de container heeft gekieperd. Wel integendeel: sindsdien is zijn verzamelwoede er alleen maar groter op geworden…

Bekijk hier een fragment uit de aflevering:

En tot slot een verhaal over verzamelen op een totaal ander niveau: die van een prestigieuze verzameling van oldtimers van de Gentse familie Mahy.

​Ghislain Mahy kocht zijn eerste oldtimer kort na de tweede wereldoorlog en zijn passie erfden ook zijn zoon Ivan en zijn kleinzoon Michel. Maar de verzamelwoede van de oude Mahy zadelde de volgende generaties ook op met een zware erfenis, want wat doe je met honderden oude auto’s waaronder vele roestige wrakken, die je, uit respect voor je vader of grootvader, niet mag verkopen? 30 jaar na zijn eerste reportage heeft Jambers een afspraak met Michel Mahy, kleinzoon van Ghislain.

Jambers Back to the 90’s, op 27 september om 21u55 bij VTM en ook op VTM GO .