Een spoorloze Geike Arnaert, een bekentenis van Jelle Cleymans en een rare gewoonte van Emma Bale

Met wekelijks meer dan 800.000 kijkers (live+uitgesteld) blikken Geike Arnaert, Emma Bale, Tourist LeMC, Willy Sommers, Cleymans & Van Geel, Bert Ostyn en Ronny Mosuse terug op een succesvol seizoen van Liefde voor Muziek. In de ‘best-of’-aflevering, op zondag 18 april om 21.10 bij VTM, worden de muzikale hoogtepunten nog eens op een rijtje gezet en komt de kijker enkele goed bewaarde geheimen van de artiesten te weten. Ze vertellen onder meer wie de vroege vogel, de beste rocker en de anekdote-jukebox is. In niet eerder getoonde beelden komt Vlaanderen ook meer te weten over Geike die plots spoorloos was, doet Jelle een bekentenis en deelt Emma haar aparte ochtendritueel…

Hoewel Jelle en Jonas boezemvrienden zijn, vreesden ze bij aankomst in het verblijf toch even voor hun vriendschap: “Ik had stress dat er maar één kamer voor ons was. Jonas snurkt super hard!”, lacht Jelle. Emma daarentegen ziet alleen maar voordelen: “Samenleven met 7 artiesten, dat is een droom. Het had zo’n beetje Friends-vibes.” Volgens vroege vogel Ronny zijn Bert en Tourist LeMC de langste slapers: “Tourist ging vroeg naar bed en heeft veel slaap nodig. Bert ging dan weer heel laat slapen, die bleef vaak plakken.”

Tussen de optredens door was er tijd voor ontspanning en ook daar speelde muziek vaak de hoofdrol, zo zongen de artiesten samen aan het kampvuur op het strand en liet vooral Willy zich volledig gaan tijdens een nachtelijk karaoke-feestje. Een moment dat Ronny niet snel zal vergeten: “Willy heeft in het midden van de nacht ‘I Did It My Way’ gezongen, over zijn eigen leven. Dat vond ik fantastisch.” Naast muziek lieten de artiesten zich ook weleens gaan tijdens een potje tennis, poolen of schaak. “Ik trok vaak naar Geike om tot rust te komen. Dat waren heel magische momenten. In alle rust en met zeezicht zit je daar plots te schaken met de zangeres van Hooverphonic”, vertelt Jelle.

Op zaterdag 25 en zondag 26 september trekken de artiesten van Liefde voor Muziek naar het grote podium. Daar geeft de volledige topcast van dit seizoen het beste van zichzelf in de Lotto Arena in Antwerpen tijdens Liefde voor Muziek LIVE. De artiesten brengen een mengeling van alle muzikale hoogtepunten van dit seizoen tijdens een boeiende show, omringd door een liveband. Tickets voor Liefde voor Muziek LIVE zijn verkrijgbaar via www.liefdevoormuzieklive.be .