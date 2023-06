Een schot in de roos: Al meer dan 2000 inschrijvingen voor allereerste VTM 2 Darts Academy  

Vlaanderen is volledig in de ban van darts. Dat wordt nog maar eens bevestigd door de overweldigende interesse van Vlaamse darters voor de allereerste VTM 2 Darts Academy. Op minder dan een week tijd ontving de zender al meer dan 2000 inschrijvingen voor het initiatief, waarmee het Belgisch darttalent wil stimuleren. Vlaamse darters staan duidelijk te springen om hun talent te tonen, verder te ontwikkelen én om kans te maken op een ticket voor de PDC Q-School, dé weg naar een internationale dartcarrière. Nadat Vlaanderen al massaal voor het scherm zat tijdens meer dan 1000 uur live verslaggeving rond alle belangrijke darttoernooien, brengt VTM 2 met haar Darts Academy de aangewakkerde dartverslaving van de Vlaming nu naar een nieuw hoogtepunt.

Kristine Willems, channel manager VTM 2: “We worden werkelijk overrompeld door het aantal inschrijvingen voor de VTM 2 Darts Academy, ongelofelijk! Met VTM 2 haalden we de wereld van darts uit café’s, kelders en zolderkamers en brachten we de sport naar het scherm. Sindsdien schieten dartclubs en -shops als paddenstoelen uit de grond en supportert Vlaanderen massaal tijdens de grote darttoernooien. We zijn heel blij, dat we met de VTM 2 Darts Academy onze schouders nog meer onder de sport kunnen zetten. Al zijn we toch wel van onze sokken geblazen door het aantal inschrijvingen. Maar in onze zoektocht naar nieuw darttalent steken we heel graag een extra tandje bij om de duizenden darters te kunnen screenen tijdens onze selectiedagen, die we in juli plannen.”

VTM 2 lanceert haar Darts Academy met één doel voor ogen: méér Belgisch talent in topwedstrijden krijgen. Niemand minder dan ervaren rot in het vak Erik, The Sheriff, Clarys zal het aanstormende talent trainen, begeleiden en evalueren. Wie na de toelatingsproef de selectie van Erik haalt, krijgt in de VTM 2 Darts Academy de kans om onder zijn hoede te groeien en zijn of haar darttalent verder te ontwikkelen. In januari levert de Academy haar eerste lichting darters af. Vervolgens dekt VTM 2 ook hun kosten om te kunnen deelnemen aan de Q-School, het officiële kwalificatietoernooi waarin spelers strijden om een tour card. Darters met zo’n tour card op zak, mogen twee jaar lang deelnemen aan alle Professional Darts Corporation-toernooien.

Wie makkelijk de dubbels vindt, weleens een bulls eye gooit of een 180 in de arm heeft zitten, kan zich nog inschrijven voor de VTM 2 Darts Academy via vtm.be.