Een nieuw menu, een langere service en meer gasten: de drie overblijvende duo’s schakelen een paar versnellingen hoger

De zenuwen staan strak gespannen bij de drie overblijvende hobbykokduo’s van Mijn Keuken Mijn Restaurant. Op donderdag 29 oktober om 20.40 schakelen ze enkele versnellingen hoger en serveren ze een gloednieuw menu, dat ze zonder coaching of bijsturing van Sergio Herman en Marcelo Ballardin uitwerkten. Daarenboven blijven de restaurants langer open en verwachten ze in verschillende services dubbel zoveel gasten dan ze gewoon zijn. De strijd voor 50.000 euro lijkt definitief te zijn losgebarsten.

Pinocchio serveert – hoe kan het ook anders – zelfgedraaide pasta, niet de gemakkelijkste keuze. Papa Pino experimenteert met uitgesproken smaken en verwerkt venkelworst in de saus, naar een aloud familierecept uit Sardinië. Bij hun nieuwe voorgerecht gebruiken Pino en Claudia de Italiaanse schimmelkaas met karakteristieke smaak: Gorgonzola. En dat vormt een probleem voor één van de gasten die geen kaas lust… Kunnen vader en dochter dit last minute oplossen?

Deborah en Jasmina wonnen met hun groentemenu de harten van de chefs en het publiek in hun restaurant Pistache. Dankzij een vlotte mise en place lopen ze voor op schema. Op hun nieuwe menu is een hoofdrol weggelegd voor geitenkaas. Maar ook hier duikt hetzelfde probleem op als bij Pinocchio: een van de gasten lust geen geitenkaas. En dat wordt moeilijker op te lossen want de kaas is zowel in het hoofd-, als in het nagerecht verwerkt…

Op het nieuwe menu van Ayse en Lorenzo speelt vis de hoofdrol, zowel bij het voor- als het hoofdgerecht. Het dessert wordt halva, een soort pudding gemaakt met sesamzaad, afgewerkt met meringue en een bolletje sorbetijs. Ze gebruiken hiervoor sorbetijs uit de winkel, en dat is hun gasten niet ontgaan: zij hebben dit niet alleen geproefd, maar door het open-keuken gegeven, ook kunnen zien. Gaat dit Bar Nazar punten kosten…?

Voor de drie duo’s zit de lange service erop. Ze worstelden zich op het eerste gezicht probleemloos door de dag en leerden uit de kritieken en nuttige feedback van hun gasten. En dat zal nodig zijn, want binnenkort krijgen ze opnieuw bezoek van Sergio en Marcelo. Zij zullen na hun bezoek aan de drie restaurants een eerste finalist aanduiden.