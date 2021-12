Een mengsel voor ijs laten aanbranden? Sergio kan dat!

Op donderdag 30 december om 21u15 bij VTM kruist de crème de la crème de degens in de finale van Snackmasters Kerst: Bieke Ilegems en Erik Goossens versus Sam Gooris en Sergio Quisquater. Sam en Sergio, de masters of disasters, verbaasden in de halve finale niet alleen de jury, maar ook zichzelf en al wie ooit al eens bij hen mocht gaan eten. Erik en Bieke draaiden bij de vorige ronde dan weer zonder verpinken Kamal Kharmach en William Boeva in de (kroket)puree. Koen Wauters en Ruth Beeckmans schotelen de finale snack van deze week voor: de traditionele kerstbûche van IJsboerke.

Er wordt fameus gevloekt bij beide duo’s wanneer ze hun opdracht ontdekken en het verbetert er niet op bij het lezen van alle ingrediënten. Sergio doet een poging: “Sabli… Sabli watte? Spreekt dat eens uit! Ik word er nu al mottig van!” en hij besluit dan maar de hulp in te roepen van Ann, de uitbaatster van een ijssalon bij hem in de buurt. Zij helpt het duo maar al te graag uit de nood en ook Koen komt al even langs: “Hier zitten ingrediënten in, Koen, ik kan het niet uitspreken…!”, klinkt het bij Sergio terwijl hij in een grote pot roert. Maar dan merkt Ann plots iets op: “Ge moet roeren want uwen boel is aan het aanbranden!”.

Erik en Bieke hopen op een gouden tip van Loïc Van Impe, die ooit een ronde van Snackmasters won met de Cornet d’Amour. En ook hun buren blijken reddende engels te zijn want het koppel mag hun ijsmachine lenen mét een recept om in slechts 30 minuutjes perfect ijs te kunnen maken. Maar kunnen ze hiermee dé kerstbûche evenaren…?

Het wordt hoe dan ook een gesmos van jewelste in beide keukens. En dan breekt het moment van de waarheid aan: tijd voor de cook off. Wie wint de ultieme finale van Snackmasters Kerst?

