Een likje dure wijn op de muren: ‘Achter De Sterren’ toont de wondere wereld van vijfsterren superior hotel Botanic Sanctuary Antwerp

Sterrenchefs achter het fornuis van vier gastronomische restaurants, een wellnesscomplex van drie verdiepingen en luxe suites van tot wel vijfduizend euro per nacht. Dat is Botanic Sanctuary Antwerp. Of liever, dat wordt Botanic Sanctuary Antwerp. In de eerste aflevering van 'Achter De Sterren', op woensdag 11 mei om 21u30 bij VTM 2, is er vooral veel stof, lawaai en... wateroverlast.

Want hoewel de site rond de botanische tuin van Antwerpen momenteel meer weg heeft van een bouwwerf dan van een vijfsterren superior hotel, host het topteam van Botanic Sanctuary al een allereerste event. Wouter Van Tichelen, die zijn eigen sterrenzaak in het hotel zal openen, is chef-kok van dienst. Hij kan eindelijk zijn keuken inwijden, maar al snel blijkt dat die nog wat kinderziektes heeft, met natte voeten tot gevolg.

In 'Achter De Sterren' ontdekken de kijkers ook dat buitengewone luxe in de kleinste details zit. Van bronzen schroeven tot kledingaccessoires van het exclusieve modehuis Natan. Zelfs de muren ademen luxe: de wijnbar krijgt een kleurtje in een wel heel uitzonderlijke 'verf van een goed wijnjaar'.

Bekijk hier de preview:

Maar de werken in en rond het hotel verlopen moeizaam. Dat zorgt voor stress bij het personeel en flinke kopzorgen bij directeur Marc Alofs. De geplande openingsdatum komt dan ook steeds meer in het gedrang…

