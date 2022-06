Een liefdessoap, maar dan in het écht: Vlaamse B&B-uitbaters in Frankrijk zoeken een lief

Wie in de zomermaanden zijn favoriete soap moet missen, hoeft niet op zijn honger te blijven zitten. Binnenkort schotelt VTM 2 de kijker iedere week van maandag tot donderdag een real life liefdessoap voor. De realityreeks ‘B&B Zoekt Lief’ volgt zes Vlaamse bed&breakfast-uitbaters. Zij leven letterlijk als God in het idyllische Frankrijk, maar missen nog één ding om van hun buitenlands avontuur een echt sprookje te maken: een goed lief. In 'B&B Zoekt Lief', waarvan de eerste vier afleveringen ook bij VTM te zien zijn, gaan ze op zoek naar een partner in crime met wie ze hun buitenlandse droom kunnen delen. An Lemmens is cupido van dienst.

Die grenzeloze liefde hopen ze te vinden in Vlaamse singles die zich in een buitenlands avontuur willen storten. De singles worden door An Lemmens gedurende twee weken naar de meest adembenemende plekken in Frankrijk gestuurd, om in de B&B van hun favoriete uitbater te verblijven. Daar snuiven ze de zalige vakantiesfeer op en helpen ze in de B&B, maar strijden ze vooral om het hart van hun gastheer of -vrouw.

De B&B-uitbaters nemen hun liefdesparcours in eigen handen en beslissen zelf wie mag blijven en wie wanneer de B&B moet verlaten. Wordt het een zomer vol romantiek of blijven de uitbaters alleen achter? De realityreeks toont in ieder geval hartverwarmende en romantische, grappige en amusante, maar even goed ook hartverscheurende en pijnlijke momenten. Een liefdessoap, maar dan in het écht.

An Lemmens: “Op welgemikte momenten stuur ik één of meerdere singles naar een B&B. Vanaf dan nemen de uitbaters het heft in eigen handen. Botst het en wil de B&B-uitbater een single stante pede terug naar België sturen? Of is de liefde groot en blijven alle singles tot op het laatste moment samen in de B&B? Je kan je voorstellen dat daar grote emoties bij komen kijken: er worden tranen gelaten en harten veroverd. Als je er als kijker middenin belandt, kijk je elke dag uit naar meer en supporter je voor je favoriete vrijgezellen.”

