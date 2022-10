Een liefde onder de zon? Ook deze drie Vlaamse B&B-uitbaters in het buitenland zoeken een lief

Cupido deed zijn werk in het eerste seizoen van ‘B&B Zoekt Lief’. Dagelijks zagen zo’n 295.000 kijkers (15,7 % marktaandeel, vva 18-54) bij VTM 2 hoe B&B-eigenaars die als God in Frankrijk leven de grenzeloze liefde vonden. Doet Cupido dat kunstje nog eens over? B&B-eigenaars Sandra, Nele en Mabel zijn er alvast klaar voor. Net als B&B-eigenaars Alicia (26 jaar, Portugal), Frank (63 jaar, Frankrijk) en Wim (42 jaar, Spanje) leven ze op de meest idyllische plekken op aarde en gaan ze op zoek naar een partner in crime om hun buitenlands avontuur mee te delen. Wie het hart van deze B&B-uitbaters wil veroveren kan zich vanaf nu inschrijven via vtm.be .

Dit zijn de laatste drie B&B-eigenaren die op zoek gaan naar de liefde:

Sandra (39) – Conny’s By Sandra (Turkije)

Sandra kreeg al op jonge leeftijd de reismicrobe te pakken. Na haar studies trok ze als medewerker van een grote reisorganisatie de wereld rond. Uiteindelijk bleef ze plakken in Turkije, waar ze intussen al 14 jaar woont. Ze baat er het gastenverblijf Conny’s by Sandra uit. Een actieve man die weet wat hij wil in het leven zou haar buitenlands avontuur compleet kunnen maken.

Maak kennis met Sandra:

Mabel (59) - MaBelle Rêve (Frankrijk)

Na een 26-jarige carrière als zelfstandig consulent, besloot Mabel haar kinderdroom waar te maken. Twee jaar geleden verhuisde ze naar Zuid-Frankrijk en opende er de Bed and Breakfast MaBelle Rêve. Het gastenverblijf staat pal in de natuur en vormt een oase van rust. Mabel is een zelfstandige vrouw die van aanpakken weet. Ze is op zoek naar een eerlijke en trouwe man, die van knuffelen houdt.

Maak kennis met Mabel:

Nele (57) - Pousada Tānara (Brazilië)

De ouders van Nele woonden jarenlang in Argentinië. In 1963 keerden ze terug naar België, maar niet zonder hun Zuid Amerikaanse-platencollectie. Nele groeide op met de Bossa Nova-muziek en werd verliefd op Brazilië. Fast forward naar 2022: Nele woont al bijna 13 jaar in haar droomland en baat er in het surfdorp Itacaré een B&B uit. Ze heeft alles wat haar hart begeert, behalve…een man. Graag eentje die oprecht en sportief is. Want om Nele bij te kunnen houden, heb je een goede conditie nodig.

Maak kennis met Nele:

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

De video van Sandra kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/333216?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

De video van Mabel kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/328147?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

De video van Nele kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/336100?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>