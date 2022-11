Een kwelling of niet: voorspellen de genen van Shania Gooris haar reactie op eetgeluiden?

Kraken, slikken en slurpen. Mensen die last hebben van misofonie zijn overgevoelig voor specifieke geluiden zoals eetgeluiden. Of je misofonie hebt, zou te lezen zijn in je DNA, zo ook bij één van Vlaanderens bekendste dochters: Shania Gooris. Maar klopt dat ook écht? Om dat te weten te komen, nodigt Frances Lefebure haar nu donderdag 1 december in Ons DNA uit voor een ietwat vreemd aperitief… “Wat al deze hapjes gemeen hebben, is dat ze heel veel lawaai maken als je ze opeet. En dat is de hel voor mensen met misofonie.Tijdens het aperitief doe ik mijn uiterste best om te slurpen, smakken en alles goed te laten kraken tussen mijn tanden”, vertelt Frances. Gaat Shania’s hartslag de lucht in of klopt de voorspelling niet?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Lieven Scheire gaat langs bij landbouwer Jaap, die The Vegan Cowboys oprichtte. “Op dit moment wordt 80% van de landbouwgrond gebruikt voor de productie van vlees en zuivel. Als we hiervoor geen dieren zouden gebruiken, heb je minder dan de helft van de grond nodig en kan je een enorme hoeveelheid teruggeven aan de natuur”, vertelt Jaap. Hij maakte er zijn missie van om veganistische melk en kaas te maken op basis van revolutionair DNA-onderzoek waar geen dieren aan te pas komen. En dat wil Lieven wel eens met zijn eigen ogen zien… Verder gaat Frances op basis van DNA op zoek naar de grootvader van Amanda. “Mijn moeder heeft altijd gezocht naar haar vader maar ze heeft hem tot nu toe niet gevonden. We hopen meer te weten te komen via DNA”, vertelt Amanda. Na een intensieve zoektocht heeft Frances speciaal nieuws voor hen en dat leidt hen zelfs naar de Queen van het Verenigd Koninkrijk…

VTM brengt zaalshow van Lieven Scheire over DNA naar het scherm

Welke ontwikkelingen staan er te trappelen aan de uitgang van het lab om binnenkort ons dagelijkse leven binnen te treden? Lieven Scheire zoekt het uit en vertelt er alles over in ‘DNA - De Zaalshow’, die op zondag 11 december om 21u40 te zien is bij VTM. Daarin heeft hij het over ons DNA en hoe de genetica zowel ons zelfbeeld als onze medische toekomst ingrijpend aan het veranderen is. Hij neemt de kijker meer in de wonderlijke wereld van de wetenschap vol waanzinnige weetjes en onthutsende theorieën.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be .

​​Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be .

​Bovenstaande preview kan worden overgenomen via volgende embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/343078?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>