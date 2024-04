Een kus voor Robbe en Branko en exit Lisa

Boer zkt Vrouw was op zondagavond 14 april bij VTM goed voor een eerste kus! Tijdens een heerlijke date aan één van de prachtige meren in Zweden, vierde de romantiek hoogtij en kusten Robbe (29) en Branko (23). “Eindelijk”, lachte deze laatste, die al enkele dagen met vlinders zat. Is dit het begin van iets moois? En wat betekent dit voor Joffrey, met wie Robbe eerder deze week ook een innig moment deelde, zonder kus welteverstaan?

Bekijk hier de kus van Robbe en Branko:

Bij Niels viel er helaas (nog?) geen kus te rapen, wél een keuzemoment. Lisa, Astrid en Sylvie hadden geen flauw benul wie hij huiswaarts zou sturen, want de 32-jarige Kempenaar blijft één groot mysterie voor de dames, Dina Tersago inclusief. Tegen haar vertelde Niels het volgende: “Mijn beslissing ligt nochtans al vanaf dag één vast. Ik ga één iemand naar huis sturen omdat zij het meeste gevoelens heeft denk ik en het liefst wil blijven. En van mijn kant gaan die gevoelens niet meer komen, dus als ik haar nog langer zou laten blijven, gaat ze nog meer hoop krijgen en zou het volgende keer nog moeilijker zijn voor haar”.

Niels bleek het over Lisa te hebben, die even later noodgedwongen haar koffers moest pakken. Met opgeheven hoofd verliet ze de boerderij. “Dit was de juiste keuze. En wie weet vind ik nu wel een leuke knuffelaar die zit te kijken”, hintte ze nog naar sympathieke mannen aan de andere kant van het scherm.

VLNR: Astrid, Niels en Sylvie

Bekijk hier het keuzemoment van Niels:

Wat de kus van Robbe en Branko betekent voor Joffrey, ontdek je in een nieuwe aflevering van Boer zkt Vrouw op zondag 21 april. Daarin stelt Dina Tersago overigens de zevende en laatste boer voor: de 28-jarige vlasbewerker Bert uit het West-Vlaamse Oeselgem.

Niet voor publicatie: