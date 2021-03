Eén knockout, twee ‘knocked-up’: het team van Niels Destadsbader breidt onverwacht uit

Nu vrijdag, 2 april om 20.40 bij VTM, is het tijd voor de tweede Knockouts in The Voice van Vlaanderen. In deze ronde nemen groepjes van 3 het op tegen elkaar en mag elke coach slechts één kandidaat kiezen om mee te nemen naar The Battles. Hoewel de teams dus voornamelijk uitgedund worden, breidt het team van Niels toch onverwachts uit, want niet één maar twee kandidaten uit zijn team verwachten een kindje. “Ik weet niet wat ik hoor. Aan elk meisje waaraan ik vraag hoe het met haar gaat, krijg ik als antwoord: ik ben zwanger”, lacht coach Niels, “Dit is ongetwijfeld het meest vruchtbare team!”

Mama’s in spe Jennifer (28, Roeselare) en Lisa (22, Marke) nemen het vrijdag voor team Niels op tegen Sinay (22, Heverlee). Tijdens de blind auditions kreeg Sinay de coaches aan het dansen. Nu toont ze haar gevoelige kant met ‘Why I Love You’ van Major. “Dat is echt een uitdaging!”, lacht ze. Lisa haalt alles uit de kast met ‘Diamonds’ van Rihanna en Jennifer zingt ook deze keer in het Nederlands. Ze duikt opnieuw in het repertoire van Marco Borsato met ‘Ik Leef Niet Meer Voor Jou’. Wie kan het muzikale hart van Niels veroveren?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

In de tweede knockout zijn Nanou (23, OLV-Waver), Elise (18, Herentals) en Marie (19, Schoten) aan zet. Die laatste is super enthousiast over het nummer ‘Bellyache’ van Billie Eilish. En ook nu wil ze de familie-eer verdedigen: “Ik zou die knockouts graag willen winnen aangezien mijn hele familie hier al bijna heeft gezeten”, lacht ze. Elise wil zich tonen met ‘All About That Bass’ van Postmodern Jukebox Version en Nanou zingt een nummer dat ze ooit op haar trouw wil brengen: ‘Is That Alright’ van Lady Gaga.

Alvorens Natalia met haar team gaat repeteren, is het tijd voor ontspanning. “We zijn gaan bowlen en ik heb voor iedereen een vestje laten maken met ‘Team Natalia’ erop. Let the games begin”, lacht ze. In de knockouts zet ze Arno (20, Maasmechelen) lijnrecht tegenover teamgenoten Miek (29, Geel) en Amy (22, Antwerpen). “Het groepje dat ik heb samen gezet heeft veel eigenheid en dat maakt het net heel erg interessant”, vertelt ze. Miek laat haar piano achterwege met ‘One Last Time’ van Ariana Grande. Arno smijt zich met ‘Pillowtalk’ van Zayn en Amy schaart een gospelkoor achter zich met ‘Oh Happy Day’ van The Edwin Hawkins Singers.

Tijdens de eerste knockouts werden maar liefst twee kandidaten van team Koen, Joran en Tim, gesteald door de andere coaches en daar is Koen erg trots op: “Het is mijn hobby om zoveel mogelijk mensen uit team Koen zo ver mogelijk te krijgen en het is precies toch weer aan het lukken.” Voor de volgende knockouts schuift hij zijn drie Musketiers, Christophe (48, Lochristi), Reinier (44, Pelt) en Toon (30, Mechelen), naar voren. Christophe staat met zijn onafscheidelijke gitaar op het podium voor ‘Ho Hey’ van The Lumineers. Reinier mag zich inleven in ‘I Hope That I Don’t Fall In Love With You’ van Tom Waits en Toon gaat de hoogte in met het gevoelige nummer ‘Dancing On My Own’ van Calvin Scott. “Ik heb een half minuutje nodig om een keuze te maken”, zegt een emotionele Koen na afloop van de knockout.

Als laatste is team Tourist LeMC aan de beurt. “Ik heb een jeugdig en heel divers team qua stijl”, zegt de trotse coach. Voor zijn knockout zet hij Fien (31, Gent), Lieke (20, Meerhout) en Ilias (21, Brasschaat) samen, drie kandidaten die een instrument bij hadden bij hun blind audition. Al daagt Tourist hen uit om dat instrument deze keer thuis te laten… “Ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven.” Fien brengt ‘Love is All’ van The Tallest Man On Earth. Lieke zingt net zoals tijdens haar blind audition in het Nederlands met ‘Als Het Avond Is’ van Suzan & Freek en Ilias zingt ‘Thank You, Next’ van Ariana Grande.

Ook vijfde coach Laura Tesoro houdt alles goed in het oog en schiet in actie wanneer ze kandidaten die de andere coaches laten gaan, wil oppikken. Het volledige traject van Laura’s team kunnen kijkers ontdekken in een nieuwe aflevering van de exclusieve spin-off ‘The Voice Comeback Stage’ op vrijdag 2 april om 22.30 op VTM GO.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be.

De video kan je delen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/213426?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>