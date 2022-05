Een Japanse zen-ruimte, een zelf gemetselde barbecue en ‘bekende’ kippen: Huis Gemaakt-koppels zetten hun tuin open voor de jury

De tips van tuinexpert Bartel Van Riet hebben ze op zak en dus zetten de koppels in Huis Gemaakt op donderdag 19 mei de laatste rechte lijn in om hun tuin af te werken. De klussers staan er deze keer niet alleen voor. Ze mogen namelijk één iemand uitnodigen om een dagje te komen helpen. Antwerpen rekent op de helpende handen van Anaïs’ broer Simon, in Beringen schakelt Younes de hulp in van “machien”, “beest” en vooral beste vriend Badr en in Boortmeerbeek wordt met de komst van Emiels papa Frank duidelijk dat de appel niet ver van de boom valt. Welk koppel strijkt de kamerprijs van 2.000 euro op met hun tuin?

Voor Anaïs & Cedric staat deadlinedag volledig in het teken van het afwerken van hun dakterras en het koertje, oftewel de Japanse zen-ruimte in wording. Als geluksbrenger hebben ze een geheim wapen mee: hun trouwe viervoeter Jules. Maar al snel blijkt dat vier extra poten toch niet heel erg handig zijn.

Het bouwen van hun kippenhok ging vorige week helemaal mis bij Eline & Younes. Gelukkig heeft het koppel een oplossing bedacht en kan er dus ook in Beringen dierlijke versterking voorzien worden: kippen. “We hebben vier kippen: drie juryleden en Johny. Hadisa en Johny blijven altijd bij elkaar. Gert bewondert de natuur en Cerina zie je altijd rondkijken. Precies op zoek naar fouten”, lacht Younes.

In Boortmeerbeek voelen Alexia & Emiel de hete adem van de concurrentie in hun nek. Ze schakelen dus een versnelling of 10 hoger om de kamerprijs binnen te halen. “Vandaag is het aan ons! Rechtstreeks in zesde vitesse!”, klinkt het enthousiast. Op deadlinedag staat er nog één heel groot project op de planning: het afmaken van de zelf gemetselde barbecue voor grillmaster Emiel. “Het is een impressionant gegeven”, vertelt hij trots. “130 cm grillruimte, twee verdiepingen… dat is best massive.” Halen Alexia & Emiel de deadline? En welke tuin verovert de harten van juryleden Cerina, Hadisa en Gert het meest?

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.