Een ‘ja’ en een ‘neen’ bij de twee eerste koppels in ‘Blind Getrouwd’

Na bijna zeven weken huwelijk besloten Joren & Lien en Brecht & Dziubi in Blind Getrouwd of ze samen zouden blijven of niet. Bij Brecht en Dziubi volgde een volmondige JA, Joren en Lien blijven niet getrouwd.

Brecht en Dziubi vonden elkaar terug in de tuin van de Sint-Pietersabdij in Gent en hadden voor de gelegenheid hun groene trouwkostuum opnieuw uit de kast gehaald. Dziubi nam als eerste het woord en dat ging gepaard met heel wat emoties: “Ik sta oog in oog met een man die empathisch is, lief, vriendelijk, begaan en met het hart op de juiste plek. Je hebt al mijn verwachtingen overtroffen en ik kan alleen maar mijn beide pollekes kussen dat ze jou met mij gematcht hebben. Je maakt van mij een beter man, dag na dag, lach na lach en steun na steun. De trein waar we zes weken geleden op sprongen, mag voor mijn part de komende jaren nog gestaag verder rijden zodat we als partners het leven verder kunnen ontdekken, land per land en hand in hand. Lieve Brecht, in jouw ogen vond ik een veilige haven, in je hart voel ik warmte, liefde en kracht, en in je ziel een fantastisch persoon die ik mijn partner mag noemen. Met jou erbij voel ik me compleet en vol met goesting voor wat er nog komen gaat. Vandaag, morgen en elke dag erna kies ik voor jou. Ik zeg dus met de volle 100% ja!”.

En toen volgde de speech van Brecht: “Liefste man, liefste hubby, liefste Dziubi. Eindelijk kan ik je naam deftig uitspreken. Ik had misschien niet alle zes wittebroodsweken nodig, maar toch wel een huwelijksreis. Bedankt dat ik volledig mezelf mag zijn, bedankt voor je authenticiteit, bedankt voor je eerlijkheid. Mijn gevoelens voor jou werden met de dag sterker. De wetenschap zegt niet enkel dat we een match zijn, ik voel het ook. Ik zie je graag, Dziubi. Wat ik gehoopt had in mijn geloftes, is werkelijkheid geworden. Bij jou kom ik thuis. Vandaar zeg ik zonder enige twijfel JA! op een volgend avontuur en JA! op de liefde. Lady Gaga heeft alvast dik ongelijk: this is not a bad romance!”

Bekijk hier het beslissingsmoment van Dziubi en Brecht:

Ook voor Lien en Joren brak in het Capucienenklooster van Aarschot het beslissende moment aan. Het koppel ging de laatste dagen meer ontspannen met elkaar om en dat zorgde voor enige twijfel bij Joren. Maar beiden beslisten toch om niet getrouwd te blijven. Lien las als eerste haar speech voor: “Hier staan we dan: aan het einde van ons ongelooflijk avontuur. Ik denk dat er niemand mij zo snel heeft leren kennen als jij. We hebben ups en downs gehad, we hebben geweend en gelachen, we hebben gevloekt maar ons vooral ook geamuseerd. We weten waarom we aan elkaar gematcht zijn, maar helaas kwamen de vlinders niet. Hoe jammer ik het ook vind en hoeveel ik me daarin druk heb gemaakt, ik ben zo dankbaar dat ik dit met jou heb mogen beleven. Je zal altijd welkom zijn in Aarschot en je hebt een speciaal plekje in mijn hart gekregen. Dus geen vaarwel, maar wel tot ziens.”

Het was niet echt een verrassing voor Joren en ook hij had een tekst voorbereid: “Ik denk dat we allebei wel kunnen zeggen dat dit verdorie niet te onderschatten is. Toch ben ik blijven geloven dat je je in dit proces moet smijten, al was het maar om later geen spijt te krijgen, om in de spiegel te kunnen kijken en te zeggen: ik heb er alles uitgehaald. Ik weet voor mezelf dat ik dat heb gedaan. Ik heb getrokken, gesleurd, veel geprobeerd. Helaas weet ik eigenlijk nog altijd niet goed wie hier nu voor mij staat. Toch sta ik hier vandaag met opgeheven hoofd en met een goed gevoel. Helemaal als mezelf met een speciaal plaatsje in m’n hart voor Balou, je lieve ouders, de framily en natuurlijk ook voor jou. Lieve wifey, wat er ook gebeurt, I got your back en weet dat ik er altijd voor jou zal zijn.”

Bekijk hier het beslissingsmoment van Lien en Joren:

De voorlopige balans is dus één op twee. Volgende week is het moment aangebroken voor Florence & Jiri en Jana & Christiaan om te beslissen over hun verdere toekomst, al dan niet samen.

