Een grote verhuis, een druk campingseizoen en een emotioneel vader-zoonmoment in meest intieme seizoen van Camping Coppens

In het vierde seizoen van Camping Coppens gunnen Staf Coppens en zijn gezin de kijker een nóg intiemere blik in hun leven. Bijna vier jaar geleden zette de familie de grootste stap van haar leven en verhuisden ze naar het wondermooie Zweden. Een avontuur dat heel Vlaanderen van dichtbij kon volgen. Anno 2024 spreken Staf, Monique, Beau en Nora vloeiend Zweeds, draait hun camping ‘Camp Grinsby’ op volle toeren én… pakken ze opnieuw de verhuisdozen in. Niet om terug te keren naar hun vaderland, wél om van de ongerepte natuur richting hun droomhuis in Karlstad - op een uurtje rijden van de camping - te trekken. Want vijfde keer, goeie keer: nadat Staf en Monique enkele keren net naast een woning grepen, werd hun bod nu wél aanvaard.

Staf Coppens: “Al bijna vier jaar leven we in een andere wereld. Eén van de mooiste plekjes in Zweden. Een stukje paradijs. De seizoenen vliegen hier voorbij en Monique en ik zien onze kinderen hier razendsnel opgroeien. Beau en Nora worden ouder en hebben intussen andere behoeftes. Voor de toekomst van de kinderen willen we iets dichter bij de bewoonde wereld zitten. Er is dus opnieuw een grote verandering op til: de verhuis naar de grote stad. We verhuizen niet enkel voor de kinderen hoor. Monique en ik willen eigenlijk ook gewoon eens uit eten kunnen gaan (lacht).”

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, op donderdag 5 september, gaat het gezin niet enkel op huizenjacht. Ze vieren ook de zestiende verjaardag van Beau. Niet langer een puber, maar een tiener op de grens van de jongvolwassenheid. En dat gaat gepaard met heel wat onzekerheden, vragen en twijfels. Tijdens het ijsvissen hebben Staf en Beau een ontroerende vader-zoon gesprek, waarin Beau aangeeft dat hij struggelt met zijn gestalte. “Ik zie er veel jonger uit dan zestien. Ik voel me niet zoals anderen.” Gelukkig is er Staf, die zijn zoon tijdens het hengelen een hart onder de riem steekt: “Ik ben zo fier op wie jij bent. Je bent een knappe, slimme en mondige kerel. En superlief. Ik ben keitrots. En jij zou dat zelf ook moeten zijn.”

Bekijk hier de preview uit het nieuwe seizoen van Camping Coppens:

