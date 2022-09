Een goed gevuld weekend bij VTM: dubbel kijkplezier met The Voice van Vlaanderen en een bijzonder liefdesverhaal in Billie vs Benjamin

Een goed gevuld weekend vol muzikaliteit, spanning, liefde en misleiding. Daaraan mogen kijkers zich vanaf 30 september verwachten bij VTM. Vanaf vrijdag keert The Voice van Vlaanderen terug naar het scherm met voortaan niet één maar twee afleveringen per week tijdens de Blind Auditions en de Knock-Outs. Dubbel genieten dus voor de kijkers, die het weekend muzikaal kunnen inzetten én afsluiten op vrijdag om 20u35 en op zondag om 20u00. Aansluitend na The Voice van Vlaanderen op vrijdag zijn kijkers voortaan getuige van een bijzonder liefdesverhaal in Billie vs Benjamin om 21u50. Op zaterdag om 20u30 staat de grootste strijd met de kleinste steentjes nog steeds op het programma in LEGO MASTERS.

Maarten Janssen, channel manager VTM: “VTM blijft gaan voor warme familiemomenten samen voor de televisie en dat het hele weekend lang. We trakteren de kijkers op een gloednieuw seizoen van The Voice van Vlaanderen en pakken daarvoor dubbel zo groot uit. Zo zijn er dit seizoen niet alleen twee nieuwe coaches, ook Aaron en Gloria schitteren als twee nieuwe hosts naast An én we trakteren onze kijkers voor het eerst ook op twee afleveringen van The Voice in één week. Naast de vertrouwde Voice-vrijdag, kan het hele gezin voortaan ook op zondagavond om 20u samen genieten van bakken muzikaal talent. Kortom: dubbel zoveel kijkplezier voor het hele gezin. Daarnaast sluiten we de vrijdagavond voor het eerst in de VTM-geschiedenis af met fictie. Billie vs Benjamin is een reeks van eigen bodem én van een bijzonder hoog niveau. Ze werd vorig jaar verkozen tot beste serie in Berlijn. Een must-see dus!”

Wie maakt indruk op een indrukwekkend rijtje aan coaches in The Voice van Vlaanderen?

Welke ‘revelations’ heeft The Voice van Vlaanderen dit keer in petto? In het nieuwste seizoen, vanaf 30 september elke vrijdag en zondag bij VTM, nemen niet één maar 2 nieuwe coaches plaats in de iconische rode draaistoelen. Nieuwkomers Jan Paternoster van Black Box Revelation en Mathieu Terryn van Bazart gaan samen met concurrent-coaches Koen Wauters en Natalia op zoek naar die ene stem die hen kippenvel van top tot teen bezorgt. En er is nog een kaper op de kust want ook Laura Tesoro is dit seizoen opnieuw van de partij als 5de coach. In de exclusieve spin-off The Voice Comeback Stage op VTM GO geeft zij elke week enkele afvallers - die de andere coaches lieten gaan maar zij wel heeft zien performen - een tweede kans om mee te dingen naar een plaats in de liveshows.

De spectaculaire muzikale zoektocht wordt in goede banen geleid door ervaren klassebak An Lemmens. Zij krijgt dit seizoen het gezelschap van Aaron Blommaert, die zich doorheen het gehele parcours ontfermt over de kandidaten en hun entourage. En ook Gloria Monserez schittert op het podium. Zij heeft An Lemmens tijdens haar zwangerschapsrust tijdelijk vervangen als host tijdens de Knock-Outs en de Battles. Gloria presenteert daarmee voor het eerst een grote, shiny floor show.

Linkse trut + rechtse zak in Billie vs Benjamin: match made in heaven?

Hoe belangrijk zijn fundamentele meningsverschillen als je van elkaar houdt? Alleszins niet onbelangrijk. Elke vrijdag om 21u50 bij VTM ontdekt de kijker in Billie vs Benjamin hoe liefde verrassend en een tikje risky uit de hoek kan komen. Billie en Benjamin lijken een match made in heaven. Tot een banale discussie de linkse 'trut’ in Billie en de rechtse 'lul’ in Benjamin naar boven haalt. De liefde tussen hen is groot, maar hun tegenstellingen dreigen al snel nog groter te worden. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Charlotte Timmers (Billie) en Ward Kerremans (Benjamin). Joke Emmers en Jeroen Perceval spelen Billies beste vriendin Marie en Benjamins beste vriend Tommie. En ook zij spelen een grote rol in de dubieuze liefdesrelatie van Billie en Benjamin, ze lijken er niet in te geloven. Hoe verzoenbaar zijn politieke verschillen?

