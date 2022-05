Een geheime vriendschap, wijn slurpen en muzikale bewondering: artiesten blikken terug op Liefde voor Muziek-avontuur tijdens reünie-aflevering

De afgelopen weken zongen de artiesten uit Liefde voor Muziek de sterren van de hemel met hun versies van elkaars nummers. Nu maandag 23 mei komen CAMILLE, Piet Goddaer aka Ozark Henry, Margriet Hermans, Koen Buyse van Zornik, Pat Krimson & Loredana van 2 Fabiola, Suzan & Freek en Davina Michelle nog een keer samen tijdens de reünie-aflevering van Liefde voor Muziek. Ze blikken terug op hun unieke muzikale avontuur, elkaars gewoontes, de hoogtepunten en er passeren ook nieuwe verhalen en nooit eerder getoonde beelden de revue.

Voor Camille en Loredana waren de opnames van Liefde voor Muziek extra speciaal. Wat niemand toen wist of mocht weten was dat de twee elkaar al kenden als Miss Poes en Ridder. “De opnames van Liefde voor Muziek waren net na die van The Masked Singer”, vertelt Loredana. “We mochten niet laten merken dat we elkaar goed kenden. We hebben zelfs afgesproken hoe we zouden reageren als we elkaar voor het eerst zouden zien op de luchthaven.” Ondertussen is hun vriendschap alleen nog maar sterker geworden: “Er was sowieso een klik maar door dit avontuur zijn we wel heel erg hecht geworden”, vertelt Camille.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Naast heel veel muziek, was er tussen de opnames door ook tijd voor ontspanning. En wie in Frankrijk ontspanning zegt, zegt wijn. “Ik vond de wijnproeverij één van de leukste uitjes die we hebben gedaan”, blikt Davina terug. “Als ik Merlot drink, dan schrijf ik de beste liedjes”, lacht ze. Al kon één iemand niet meegenieten van al dat lekkers… “Ik ben allergisch aan druiven”, vertelt Loredana. En hoewel haar wederhelft daar geen last van heeft, mocht hij de wijn vooral niet te rijkelijk laten vloeien. “Ik heb een preek gekregen van Loredana dat ik me moest inhouden zodat ik niet uit de bocht zou gaan ‘s avonds tijdens de opnames”, lacht Pat. Al moet hij nu maandag toch nog iets opbiechten aan Loredana…

Op muzikaal vlak is Piet tot op vandaag nog steeds erg onder de indruk van de herwerkte versie van This One’s For You van Freek & Suzan. “Toen ik hun versie hoorde, vond ik voor de eerste keer ooit: dit nummer is thuis. De hoop die eruit spreekt in het Nederlands en door hen gezongen, is veel oprechter. Het zou me een plezier doen als ze dit nummer blijven spelen.” En dat horen Suzan & Freek maar al te graag. “We hadden dit nummer zelf willen schrijven. Het klikte ineens bij ons.”

Liefde voor Muziek op maandag 23 mei om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .

