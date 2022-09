“Een foutje van de natuur”: transseksualiteit in de jaren ‘90 - Paul Jambers blikt terug in Jambers, Back to the 90’s

Tussen 1992 en 1998 maakte Paul Jambers maar liefst 192 reportages waarvan vele onderwerpen destijds behoorlijk wat stof deden opwaaien en voor heel wat commotie zorgden. In de aflevering van dinsdag blikt Paul terug op zijn reportage uit 1993 over transseksualiteit, 30 jaar geleden nog een echt taboe onderwerp. Hij ontmoette David, een jongeman van rond de 30. Wie hem toen leerde kennen kon niet vermoeden dat hij enkele jaren eerder nog een vrouw was, Marianne. Marianne was de eerste transpersoon in België die van vrouw man werd en daarover getuigen was toen geen sinecure. Maar toch deed hij het, zonder enig taboe. David vertelt aan Paul hoe zijn ouders reageerden op zijn transitie. Het was uiteindelijk zijn zus die het tegen hen had gezegd, terwijl hij erbij was. Hun reactie was hartverwarmend.

Bekijk hier het fragment:

Transgenders werden toen als een curiosum bekeken, nu heeft de LGTBQiA+ beweging een maatschappelijke omwenteling veroorzaakt. 30 jaar na zijn eerste reportage gaat Jambers opnieuw bij David langs. Hij heeft het geluk thuis gevonden, bij zijn vrouw Sandra. Toen ze David leerde kennen wist ze niets over zijn verleden als meisje.

In 1992 ontmoette Jambers Nina. Op dat moment ging ze nog door het leven in een mannenlichaam. “Een foutje van de natuur”, zei ze zelf. Om dit foutje van de natuur recht te zetten, liet Nina - vroeger Marc - een aantal operaties uitvoeren om een echt vrouwenlichaam te krijgen. Nina was actief in de muziekwereld en via een benefiet wilde ze de nodige fondsen verwerven om deze operaties te kunnen bekostigen. Paul Jambers ziet haar terug na de operaties, maar wel 30 jaar later. Er duikt echter een probleem op: Nina wil graag meewerken aan de reportage, maar wel onherkenbaar. Niet omdat ze zich schaamt over haar transformatie, maar wel omdat ze met haar uiterlijk zoals het nu is en dat ze ontoonbaar vindt, niet op het scherm wil komen. Paul stelt voor haar in de rug te filmen terwijl ze professioneel wordt gemaquilleerd. Daarna kan ze zelf beslissen of ze in beeld komt.

Hoe kijken David en Nina terug op de laatste 30 jaren? Jambers zoekt het uit en toetst de situatie anno 2022 af met de beelden en getuigen van toen.

Jambers Back to the 90’s, op 6 september om 21u50 bij VTM en ook op VTM GO.