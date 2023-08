Een fit VTM gaat voor een gul najaar boordevol entertainment

VTM duikt fitter dan ooit een bruisend najaar in. Dat doet de zender met een royaal aanbod aan frisse nieuwe programma’s en gedurfde vernieuwingen in succesformats. Als grootste commerciële zender blijft VTM zich continu heruitvinden en verwent het z’n kijkers elke dag met de beste entertainmentprogramma’s. Ook dit najaar innoveert VTM met nieuwe, eigenzinnige titels als Make Up Your Mind, Van Rossem en Wat Zou Jij Doen?, eigen ontwikkelingen zoals The Big Bang en frisse twists in kleppers als The Voice Kids en Snackmasters. Zo is VTM helemaal klaar om er opnieuw elke dag van de week te staan met entertainment voor het hele gezin.

Ook VTM 2 zet haar succesvolle koers verder en staat garant voor live, leven en lef. De zender brengt live sport met de grootste voetbal- en dartscompetities. Er is het échte leven met prikkelende reality in De Vuilste Jobs van Vlaanderen, De Gevaarlijkste Jobs van Vlaanderen en Dat Eet Dan Gelukkig Zijn. Daarnaast heeft VTM 2 het lef om te durven springen en innoveren, denk aan het succes van Gestrand op Honeymoon Island, inmiddels verkocht in drie landen.

VTM GO vergroot haar marktleiderschap door resoluut de voortrekkersrol te nemen in de digitale ontwikkeling. Door in te zetten op het grootste kijkcomfort, exclusieve content en previews, ontwikkelt VTM GO zich verder als volwaardig streamingplatform. Dat VTM GO al lang geen louter catch-up platform meer is, bewijzen de cijfers: intussen kijkt meer dan 50% van de gebruikers naar programma’s die exclusief op VTM GO te zien zijn. Sinds 2022 bundelt VTM GO SHORTIES een uniek aanbod van korte reeksen met grote verhalen. Dat aanbod breidt VTM GO nu nog verder uit, met nog meer eigen content, voor jonge kijkers, door jonge makers.

Kortom, de VTM-familie blijft evolueren en innoveren. Zo maakt ze haar belofte aan de 3 miljoen Vlamingen die ze dagelijks bereikt waar.

VTM brengt amusement voor het hele gezin, met nieuwe en vernieuwde programma’s

De populairste gezichten van het moment vinden dit najaar bij VTM hun weg naar de populairste programma’s. The Voice Kids zit in een heel fris jasje met niet alleen Pommelien Thijs en Coely als nieuwe coaches, maar ook Aaron Blommaert en Nora Gharib als nieuwe hosts. Ook Huis Gemaakt verwelkomt met Bart en Béa heel wat vernieuwing in de jury. De Verraders pakt uit met een bonte bende van bekende Vlamingen. Boezemvrienden en foodies Mathieu Terryn en Bockie De Repper presenteren dan weer het nieuwste seizoen van Snackmasters.

Enkele nieuwe en verrassende entertainmentprogramma’s warmen de huiskamers op tijdens de kille najaarsmaanden. Vijf bekende Vlamingen transformeren in Make Up Your Mind tot betoverende drag queens. Worden ze herkend? Gewone Vlamingen die voor een aartsmoeilijk dilemma staan, worden in Wat Zou Jij Doen? door Karen Damen uitgedaagd om hun lot in de handen van wildvreemden te leggen. De prettig gestoorde broers Coppens knallen dan weer van het tv-scherm met het door hen bedachte The Big Bang en in Starstruck transformeren gewone Vlamingen in ‘s werelds grootste muziekiconen. Wie kan zijn favoriete idool het meest geloofwaardig neerzetten? Naast topentertainment brengt VTM ook nieuwe fictie met Exen, true crime in Moordzaken: Eeuwige Twijfel en de ophefmakende docureeks Van Rossem, over het leven van de beruchte zakenman en politicus.

Maarten Janssen, channel manager VTM: “De VTM-familie van nu is niet meer die van vijf jaar geleden. Dat is logisch, want geen enkele familie staat stil. Dat geldt ook voor de meest entertainende familiezender van het land. Coely en Koen Wauters samen op de VTM-foto, of Bockie De Repper naast Dina Tersago: dat is waar VTM voor staat. Geen hokjes, geen vooroordelen, iedereen is welkom. Elk van deze gezichten speelt een cruciale rol in het indrukwekkend lijstje van programma’s waarmee we de kijker dit najaar willen entertainen. Dat doen we met frisse titels als Make Up Your Mind, Wat Zou Jij Doen?, The Big Bang of Starstruck, maar ook met vernieuwde seizoenen van het populaire De Verraders, The Voice Kids, Blind Getrouwd, Snackmasters of Huis Gemaakt. Kortom, programma’s waarmee we het hele gezin amuseren en entertainen.”

Live darts, live voetbal en bijzondere verhalen bij VTM 2

VTM 2 gaat ook dit najaar geen uitdagingen uit de weg. En al zeker niet in het nieuwe programma De Gevaarlijkste Jobs van Vlaanderen, waarin professionals worden gevolgd die het gevaar elke dag recht in de ogen kijken. Er zijn nieuwe seizoenen van Dat Eet Dan Gelukkig Zijn, Lady Truckers en De Vuilste Jobs van Vlaanderen, met elke aflevering een andere bekende Vlaming. Daarnaast overlaadt de zender z’n kijkers ook met sport van de bovenste plank. Er is de absolute top van het voetbal in de Champions League met Aster Nzeyimana als gepassioneerd expert in de commentaarcabine en de wereldtop van het darts in toernooien die samen goed zijn voor ruim 150 uur aan dartspektakel.

Kristine Willems, channel manager VTM 2: “VTM 2 blijft verder groeien op twee stevige pijlers: live sport én levendige reality. VTM 2 staat dus voor: live, leven én lef. Begin dit jaar waagden we een grote sprong met Gestrand op Honeymoon Island. Een programma dat we als zender from scratch mee ontwikkeld hebben en dat intussen verkocht werd aan drie landen. VTM 2 is ook dé zender die darts op de kaart zette. Niet alleen blijft het aantal kijkers groeien, mensen willen ook echt zelf aan de slag met darts. Dat ziet zowat elk café in Vlaanderen én dat merkten we zelf met de massale toestroom voor de VTM 2 Darts Academy. Ook dit najaar brengen we verhalen uit het echte leven door een entertainende bril bekeken. Bockie gaat nog meer eten, de lady truckers gaan nog meer kilometers vreten en we ontdekken nog meer straffe mensen met bijzondere jobs. ”

VTM GO breidt aanbod aan VTM GO SHORTIES uit met fictie, comedy, docu en eigen entertainment

VTM GO vergroot haar marktleiderschap in de eerste helft van dit jaar en is intussen niet meer van het scherm, hoe groot of klein ook, weg te denken. Het succes van de VTM GO SHORTIES wordt dit najaar verder uitgebouwd. Het aanbod wordt nog uitgebreider en diverser met Vlaamse fictie in Splinter en onderzoeksjournalistiek in NO CAP. Daarin gaat een jonge onderzoeksjournaliste undercover in haar eigen leefwereld: de wereld van Gen Z. Er is ook humor in Challenge Accepted, een programma van Kurkdroog, de populaire internetgrapjassen. In Huis Gesmaakt neemt Bart Appeltans het interieur van bekende Vlamingen onder de loep en Drop Off krijgt met Francisco Schuster en Charlotte Sieben twee nieuwe avonturiers. In het nieuwe Geluksdag trekken Steffi Mercie en Sven De Ridder eropuit in een busje om kinderen hun geluksdag te laten beleven. In Anthony Kumpen, The Long Road Home wordt de professionele coureur en teammanager gevolgd terwijl hij een comeback op de racebaan ambieert. Move On is dan weer de opvolger van het populaire Vloglab dat na 9 seizoenen afklokte op meer dan 15 miljoen views.

Calogero Macaluso, directeur Streaming: “VTM GO is al jaren het grootste Vlaamse streamingplatform en vergroot haar marktleiderschap in de eerste helft van dit jaar, goed voor 56% van de avod-markt. En groeien in views en marktaandeel, dat kan alleen als ook het contentaanbod mee groeit. We zetten dit najaar verder in op previews op VTM GO+ en exclusieve VTM GO SHORTIES, die gevarieerder dan ooit zullen zijn. We spelen niet enkel in op spin-offs van grote lineaire titels, maar brengen ook teen en young adult fictie, comedy, docu en eigen entertainment formats. Daarmee brengen we spontaan entertainment dat het internet nog niet zag en geven we nieuw en jong talent een podium om te schitteren.”

Ontdek hier alle najaarsprogramma’s bij VTM

Blind Getrouwd - vanaf 4/9 elke maandag om 20u35

Trouwen, het is al een grote stap. Maar blind trouwen, dát is pas lef hebben. In een nieuw seizoen van Blind Getrouwd wagen 4 mannen en 4 vrouwen de sprong en kiezen ze voluit voor de liefde én tegelijk ook het zotste avontuur van hun leven. Na de huwelijksreis en een pittige periode die samenwonen heet, moeten de koppels na een 7-tal weken beslissen: zijn ze klaar voor de rest van hun leven samen en blijven ze getrouwd? Met volgens de experten misschien wel de vier beste matches ooit, kondigt het nieuwe seizoen zich alvast uiterst romantisch aan.

Bekijk hier de eerste beelden.

Wat Zou Jij Doen?

Een droomjob in het buitenland of dichtbij familie en vrienden wonen? Een kat of een hond in huis nemen? Een eigen stekje of hotel mama? Een wereldreis maken met de zeilboot of toch maar niet? Sommige mensen blijven eeuwig twijfelen en durven de knoop niet door te hakken. Maar wat als een zaal vol willekeurige Vlamingen in hun plaats beslist? In het gloednieuwe programma ‘Wat Zou Jij Doen?’ leggen mensen die voor een life changing dilemma staan hun lot in de handen van wildvreemden. Het publiek beslist, en die keuze is definitief en bindend… In een gezellig theater leidt Karen Damen de stemming in goede banen, steunt ze de kandidaten en neemt ze de kijker mee in de verrassende en opvallende verhalen die achter de dilemma’s schuilgaan.

Huis Gemaakt

Wie treedt in de voetsporen van Antje & Ruben en Cédric & Anaïs? Wie sleept het grootste cadeau ooit in de wacht en krijgt een gratis eigen huis? Dina Tersago schenkt één jong koppel een zorgeloze toekomst, maar dat krijgen ze niet voor niets. Dag en nacht leveren de koppels bloed, zweet en tranen om een leegstaand pand te verbouwen tot een droomhuis. Aannemer Cerina Marchetta krijgt met Bart Appeltans en Béa Vandendael de populairste interieurarchitect en de bekendste vastgoedexpert van ons land aan haar zijde om de koppels vakkundig te beoordelen. Wie krijgt aan het einde van de rit zijn eigen droomhuis cadeau en hoeft nooit een lening af te betalen?

Bekijk de eerste beelden hier.

Make Up Your Mind - op vrijdag 8/9 om 20u35

Torenhoge hakken, fancy make-up, opgezette kapsels, valse wimpers, pluimen en pailletten en veel glamour. Héél veel glamour. It’s showtime in Make Up Your Mind! Vijf bekende Vlamingen zetten een grote stap ver weg van hun comfortzone en transformeren tot betoverende drag queens. Vermomd als echte queens geven ze de show van hun leven op het podium. Ze worden beoordeeld door een professionele jury, maar worden ze ook herkend door panelleden Bart Appeltans, Natalia, Julie Van den Steen en Ruth Beeckmans? Wie verrast en imponeert als een echte drag queen? En welke bekende Vlaming verschuilt zich achter zijn of haar nieuwe gedaante?

Bekijk de eerste beelden hier.

The Voice Kids - vanaf 15/9 elke vrijdag om 20u35

Een kleine portie lef, een gouden stem die raakt en één stevige druk op de knop. Meer is er niet nodig om onder de vleugels van een topcoach te belanden in The Voice Kids. Niemand minder dan multitalent Pommelien Thijs en stoere rapster Coely nemen als nieuwkomers plaats in de iconische draaistoelen naast coaches Laura Tesoro en Metejoor. En ook onder de hosts pronkt er vers bloed want Aaron Blommaert en Nora Gharib vormen het nieuwe, dynamische presentatieduo. Sta paraat voor een muzikaal spektakel dat harten raakt en dromen in de spotlights zet.

The Big Bang

De knotsgekke en prettig gestoorde broers Coppens knallen weer op het televisiescherm in The Big Bang. Een programma rechtstreeks uit het creatieve brein van Staf en Mathias, boordevol spanning, adrenaline en natuurlijk … een stevige portie humor. In The Big Bang dagen de broers elke aflevering drie bekende duo’s met serieus wat knaldrang uit om zich te wagen aan een reeks ongezien spannende proeven. Zij betreden elk de Coppens-arena voor een race tegen de tijd. Wie heeft het meeste strategisch inzicht en dat ondersteboven of zelfs onder water? Wie kent het antwoord op de meeste weetjes terwijl er wat elektriciteit in de lucht hangt? En wie veroorzaakt als eerste ‘The Big Bang’?

Bekijk de eerste beelden hier.

De Verraders - later in september

20 bekende Vlamingen. 17 bondgenoten. 3 verraders. Na het grote succes van vorig jaar is De Verraders terug met een nieuw seizoen. En verraad kent ook deze keer vele gedaantes. Staf Coppens duidt in een mysterieus kasteel 3 bekende verraders aan die zo lang mogelijk onder de radar moeten blijven. Samen met de 17 bondgenoten spelen ze een spel vol leugens, manipulatie en verdachtmakingen, kortom: vuil spel krijgt weer vrij spel. Aan de bondgenoten om de verraders uit de groep te halen… voor ze zelf worden ‘vermoord’.

Bekijk de eerste beelden hier.

De Verraders: De Ronde Tafel - later in september

In De Verraders: De Ronde Tafel gaat host Vincent Fierens elke week dieper in op de aflevering van De Verraders. Samen met een bekende fan van het programma en een ex-speler bespreekt hij het verraad, de leugens, de strategie en het wantrouwen uit de voorbije aflevering. Ook de banneling en de vermoorde van de week komen langs en geven hun visie op de feiten. Vincent nodigt ook experten uit die hun visie op de feiten geven. Kan een leugenexpert zien welke BV liegt? De Ronde Tafel zal telkens naadloos aansluiten op elke aflevering van De Verraders.

Snackmasters

Wie kraakt het geheime recept van Vlaanderens meest geliefde snacks? En belangrijker nog: wie bootst deze het best na? De culinaire strijd tussen de bekende chefs wordt deze keer geleid door een opvallend nieuw presentatieduo: professionele foodlovers, snackxperten en BFF’s Mathieu Terryn en Bockie De Repper. De twee vrienden trekken er samen op uit om de geheimen achter de populaire snacks te ontrafelen.

Bekijk de eerste beelden hier.

Starstruck

Prepare to be starstruck! In de betoverende talentenshow Starstruck transformeren telkens drie onbekende deelnemers in hun meest geliefde muziekidool. Van Beyoncé tot Amy Winehouse over Justin Bieber en Harry Styles. Samen schitteren ze op het grote podium en brengen ze een absolute wereldhit. Wie zet zijn of haar idool het best neer? Zangtalent en muziekliefhebber Laura Tesoro leidt al dit geweld in goede banen. Beoordeeld worden de performers dan weer door ervaren panelleden Bart Kaëll, Nathalie Meskens, Guga Baúl en Nora Gharib. Welk showbeest maakt indruk met zijn stem, looks en moves?

Bekijk de eerste beelden hier.

Camping Coppens: Home Sweden Home - later in september

Bijna drie jaar na de grootste stap in het leven van de familie Coppens, neemt Staf de kijkers opnieuw op sleeptouw in Camping Coppens: Home Sweden Home. Hij vertelt hoe hun droom om een camping te openen in Zweden en zo een heel nieuw leven te beginnen, verloopt. Met vallen en opstaan, een lach en een traan toont het gezin Coppens hoe het met hen gaat in een andere cultuur en in de uitgestrekte Zweedse natuur. Ze gaan ook voor de eerste keer samen terug naar België en ontmoeten vrienden, familie én de nieuwste telg in de familie Coppens.

Het Jachtseizoen - vanaf 7/9 elke donderdag om 20u35

Eén en al girlpower in het nieuwe seizoen van Het Jachtseizoen! Stoere dames Laura Tesoro, Julie Van den Steen en Nora Gharib openen de jacht op voortvluchtige BV’s. Gekleed in oranje overalls ontsnappen acht BV-duo’s uit de cel om zich te ontpoppen tot sluwe boeven. Onder meer Jelle Cleymans & Jonas Van Geel, Andy Peelman & Karen Damen en Stephanie & Francesco Planckaert slaan op de vlucht en proberen vier uur lang uit de handen te blijven van de vastberaden jagers. De voortvluchtige duo’s mogen op voorhand twee liften regelen, maar verder krijgen ze niets. Zijn ze de jagers te slim af of worden ze bikkelhard bij de kraag gevat? Het Jachtseizoen belooft een spannend en zenuwslopend kat-en-muisspel.

Bekijk de eerste beelden hier.

War Junkies - vanaf 7/9 elke donderdag om 21u35

Wat drijft oorlogsverslaggevers naar de gevaarlijkste plekken ter wereld? De Streamz-docureeks ‘War Junkies’ zoekt uit waarom journalisten, cameramensen, fotografen en fixers zich geroepen voelen om naar die plekken te gaan waar iedereen van wegvlucht: de brandhaarden van de wereld, waar oorlog heerst. De getuigen, met onder anderen vaste VTM NIEUWS-cameraman Stijn Desmet, praten over de impact van hun beroep op hun leven en dat van hun familie. Ze tonen hun kant van de oorlog, zoals we die niet in het nieuws zien.

Exen - later in september

De liefde wordt danig op de proef gesteld in de tragikomische fictiereeks Exen. Bart Hollanders schittert als de onhandige bon-vivant Gilles. Hij belooft zijn grote liefde Yasmine, een eerste hoofdrol voor comedian en actrice Serine Ayari, om zijn losbandige leventje vaarwel te zeggen. Wanneer hij met haar in het huwelijksbootje stapt, kan hij zijn ex-lieven echter niet langer ontlopen… Naast Bart Hollanders en Serine Ayari brengt de serie een getalenteerde cast van topactrices, waaronder Charlotte Timmers (Flo), Ella-June Henrard (Ruth), Janne Desmet (Clara) en Eva Binon (Inge), die de ex-lieven van Gilles vertolken. Exen garandeert een meeslepende reis vol emotie, humor en verrassende plotwendingen.

Bekijk de eerste beelden hier.

Van Rossem

Jean-Pierre Van Rossem is de man van negen levens. De vader, de zoon, de echtgenoot, de politicus, de intellectueel, de zakenman en de kunstenaar, maar ook als de crimineel en de showman. In Van Rossem vertellen exclusieve eerstelijnsgetuigen zoals Goedele Liekens, Frank Verstraeten en Jean-Pierres zoon Youri in primeur over dat deel van zijn leven dat aan het publieke oog ontsnapte. Over hoe de illustere zakenman en inspirerende leider zichzelf telkens opnieuw uitvond, maar ook over hoe Ferrari’s en gegoochel met Moneytron-deals zijn persoonlijke tragiek maskeerde. Van Rossem is een openhartige docureeks van de hand van Ilse Beyers over de beruchte cultfiguur die iedereen kent, maar die tegelijk niemand écht kent.

Helden van Hier: De Mug - vanaf 6/9 elke woensdag om 20u35

Wie zijn de Gentse helden die dag en nacht uitrukken om mensenlevens te redden? In Helden van Hier: De Mug geven de spoedartsen en verpleegkundigen van het AZ Sint-Lucas in Gent een unieke blik achter de schermen van hun levensreddende job. Een brommer die overkop gaat, een sportongeval tijdens een basketbalmatch, een hartinfarct in de supermarkt… Helden van Hier: De Mug neemt de kijker mee naar plaatsen waar het noodlot onverbiddelijk toeslaat.

Moordzaken: Eeuwige Twijfel - vanaf 6/9 elke woensdag om 21u40

Er zijn moordzaken in ons collectief geheugen waarvan het plaatje niet compleet is: zaken waarbij veroordeelden hun onschuld blijven uitschreeuwen of waarbij de verkeerde persoon wordt vervolgd. Of zaken waarbij de beschuldigde ondanks sterke vermoedens wordt vrijgesproken. In Moordzaken: Eeuwige Twijfel reconstrueert VTM zeven moordzaken waarbij er ondanks een juridische waarheid twijfel is blijven hangen. Aan de hand van archiefbeelden en interviews met onderzoekers, rechters, verdachten, nabestaanden en journalisten puzzelt misdaadjournalist José Masschelin het verhaal weer samen van o.a. de parachutemoord, de oordopjesmoord en de zaak Bernard Wesphael.

Alloo bij de Verkeerspolitie

In Alloo bij de Verkeerspolitie stapt Luk Alloo mee in een wereld waar de actie nooit stopt en de spanning soms hoog oploopt. Van illegaal rijden tot fout parkeren, Alloo neemt plaats op de achterbank van de lokale verkeerspolitie en ontdekt een nieuw arsenaal aan overtredingen. Twaalf lokale verkeersagenten van Gent en Sint-Niklaas tonen hoe ze ingrijpen, bemiddelen en verzoenen, maar ook beboeten, achtervolgen en oppakken.

Moordzaken: Wetsdokters

Een lijk. En één iemand die kan achterhalen wat er echt is gebeurd. ‘Wetsdokters’ volgt zes specialisten in de forensische geneeskunde, vanop de crime scene tot in de autopsiezaal. Hoe gaan ze te werk op de plaats delict? Wat ontdekken ze op de autopsietafel? Welke beelden staan gebrand op hun netvlies? En hoe combineren ze deze ongewone job met hun privéleven? Zes wetsdokters vertellen over hallucinante en waargebeurde whodunits, die zich afspelen in Vlaamse dorpen en steden.

Vrederechters

Van overhangende bomen tot geluidoverlast of achterstallig huurgeld: de mens maakt om duizend en één dingen ruzie. En de vrederechter weet er altijd raad mee. In een nieuw seizoen van ‘Vrederechters’ geven nieuwe gezichten en oude bekenden een blik achter de schermen van de rechtbank die het dichtst bij de mensen staat. De kijker is niet alleen getuige tijdens openbare zittingen, maar wordt door de karaktervolle vrederechters ook mee op sleeptouw genomen. Want één blik op de situatie ter plaatse zegt soms meer dan duizend woorden.

Familie - vanaf 28/8 elke weekdag om 20u00

Als een echte thriller: zo ging Familie de zomer in. Vooral voor Véronique (Sandrine André) werd de seizoensfinale een echte nachtmerrie. Het kwam tot een heftige confrontatie met Elena (Ilse Uitterlinden), die haar liet boeten voor de moord op haar zoon Koen (Sieg De Doncker). Slaagt Véronique erin om haar grote liefde Lars (Kürt Rogiers) en haar zoon Cédric (Yanni Bourguignon) te bevrijden uit de doodskist, die zich langzaamaan met water vult? Ook de driehoeksverhouding tussen Niko (Jo Hens), Mieke (Caroline Maes) en Sam (Tinne Ceuppens) mondt uit in drama. Drie personages overleven die zomer mogelijk niet…

Bekijk de eerste beelden hier.

Lisa - laatste seizoen vanaf 4/9 elke weekdag om 18u20

Lisa ging de zomer in met een verrassing van formaat: Jonas (Oscar Willems) leeft. Al was nog niemand daarvan op de hoogte. Op het feestje van Ben (Michiel De Meyer) en Lisa (Tinne Oltmans) kwam Gert (Bert Verbeke) de rust stevig verstoren. Toen het tot een gevecht kwam tussen hem en Lisa’s nieuwe geliefde, fluisterde Gert haar in dat hij weet waar Jonas is. Kan ze Jonas levend terugvinden en komt de waarheid eindelijk aan het licht? Of laat ze het verleden achter zich en omarmt ze haar nieuwe toekomst? De finale ontknoping volgt in het laatste seizoen van Lisa. Wie leeft nog lang en gelukkig?

Bekijk de eerste beelden hier.

De Buurtpolitie: De Klok Tikt

Hoe cruciaal zijn de eerste 24 uur na een misdaad? Wat als een dader niet op tijd gevat wordt of een ontvoerd persoon niet op tijd wordt teruggevonden? Het bekendste politiekorps van het land is terug in een nieuwe scripted reality-reeks waarin de klok luider dan ooit tikt. Van een gewelddadige overval en ontvoering tot een spannende carjacking en verdacht overlijden. Het politiekorps, met onder anderen content creator Simon Eeraerts als nieuwkomer in de cast, moet racen tegen de klok en alles op alles zetten om in de eerste uren na een misdaad cruciaal speurwerk te verrichten. Slagen ze erin om elke straffe, bloedstollende case op te lossen?

Daar Doen We Het Voor - op vrijdag 25/8 om 22u00

De zomervakantie loopt stilaan ten einde en dus vuurt VTM binnenkort weer een lading nieuwe programma’s op Vlaanderen af. Jens Dendoncker nodigde in het geheim 200 kijkers uit om in avant-première de najaarsprogramma’s uit de doeken te doen. Maar er is een reden waarom net deze kijkers werden uitgekozen. Deze 200 deelden de afgelopen weken en maanden een duidelijke mening over de VTM-programma’s op hun sociale media. En die bleken een bron van inspiratie voor het nieuwe najaar. Jens wil hen bedanken voor hun suggesties, want de kijker… Daar Doen We Het Voor!

Bekijk de eerste beelden hier.

Dit brengt het najaar bij VTM 2

Dat Eet Dan Gelukkig Zijn - vanaf 7/9 elke donderdag om 22u30 bij VTM 2, bij de start ook te zien op maandag bij VTM om 22u10

Dat de meeste mensen zelf hun potje op tafel toveren, is volgens fulltime restaurantbezoeker Bockie De Repper nog steeds fake news. Wim Opbrouck stuurt hem daarom opnieuw op culinaire queeste door Vlaanderen. Bockie belt bij de mensen aan om zijn neus in hun kookpotten én hun levensverhaal te steken. Bij welke Vlamingen mag Bockie zijn voeten onder de eettafel schuiven? Welke vereniging ontvangt Bockie met open armen tijdens de jaarlijkse mosselsouper? Ian Thomas, Ward Lemmelijn, Dominique Persoone, Nele Somers, Bart Tommelein en Sergio Quisquater: welke bekende koppen schotelen Bockie niet alleen een alledaags potje, maar ook een boeiend verhaal voor?

Bekijk de eerste beelden hier.

Darts - van 15/9 tot 17/9 Darts World Series Finals

We have darts in our hearts. VTM 2 zendt dan ook het ene toptoernooi na het andere uit, goed voor ruim 150 uur aan dartspektakel op televisie. Opwarmen doen dartliefhebbers voor het eerst met de World Series Finals, waarna twee Majors de dartharten sneller doen kloppen: de World Grand Prix en het Europese Kampioenschap. Daarna plaveien de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals de weg naar hét hoogtepunt en belangrijkste toernooi van het jaar: Het Wereldkampioenschap, dat in december in het Londense Alexandra Palace doorgaat. Het toernooi waar onze eigen Dimitri Van den Berghe vorig jaar zomaar even in de halve finale stond. VTM 2 omkadert deze topaffiches met live commentaar en interviews ter plaatse. En wie weet staat er binnenkort wel een lid van de VTM 2 Darts Academy aan de oche van deze prestigieuze toernooien. De selectie van voormalig topdarter Erik Clarys traint momenteel volop met één doel voor ogen: ooit meedingen in het internationale profcircuit.

Bekijk de beelden hier.

Champions League - Champions League Play-Offs op 22/8 en 23/8

Intense confrontaties tussen dé Europese topteams met de strafste sterspelers: op woensdag serveert VTM 2 voetbal van de bovenste plank met de UEFA Champions League. Hoe ver zal landskampioen F.C. Royal Antwerp het schoppen in het meest prestigieuze voetbaltoernooi? En neemt Manchester City voor het tweede jaar op rij de beker mee naar huis? Wie legt de titelverdediger het vuur aan de schenen? Aster Nzeyimana en Maarten Breckx zijn samen met analisten Marc Degryse, Jan Mulder en Gilles De Bilde trouw op post om voetbalfans doorheen de wedstrijden van de Champions League te loodsen.

Bekijk de beelden hier.

Lady Truckers

Vlaamse Lady Truckers rule the world! De succesvolle realityreeks steekt in een nieuw seizoen de Atlantische Oceaan over. Twee Vlaamse Lady Truckers nemen de kijker mee aan boord van hun gigantische trucks, waarmee ze de uitgestrekte landschappen van Canada en Amerika - dé twee truckerslanden bij uitstek - trotseren. En ook in Vlaanderen kruipen nieuwe gezichten en oude bekenden achter het stuur van hun tientonners om de uitdagende en door mannen gedomineerde truckerswereld door de bril van power women te tonen.

Bekijk de eerste beelden hier.

De Vuilste Jobs van Vlaanderen

It’s a dirty job, but someone’s gotta do it. En voor sommigen is het zelfs een ware roeping. In ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ nemen de superhelden van de schoonmaak de kijker mee naar verwaarloosde huizen met bergen afval, uitpuilende mobiele toiletten en stinkende zolderkamers die barsten van het ongedierte. De professionele cleaners krijgen een helpende hand van Christoff, Karen Damen, Dominique Persoone, Tine Embrechts, Ingeborg en Julie & Maxime Vermeire. Zij gaan - al dan niet kokhalzend en vloekend - mee de strijd aan met hopen stinkende viezigheid.

De Gevaarlijkste Jobs van Vlaanderen

Op centimeters van het voorbijrazende verkeer de snelweg afzetten, oorlogsmunitie ontmijnen of op 45 meter hoogte een torenkraan demonteren: de professionals in ‘De Gevaarlijkste Jobs van Vlaanderen’ hebben geen alledaagse kantoorjob, maar kijken het gevaar iedere dag recht in de ogen. In deze nieuwe realityreeks nemen straffe mensen met een extreme, opwindende en vooral ook gevaarlijke job de kijker mee in de danger zone. Plaatsvervangend angstzweet en een bonzend hart verzekerd!

Bekijk het najaar bij VTM 2 hier.

VTM GO pakt uit met deze VTM GO SHORTIES

Blind Getrouwd: Het Vijfde Huwelijk

Blind Getrouwd gaat dit jaar een stap verder, op zoek naar éxtra veel liefde. In Blind Getrouwd: Het Vijfde Huwelijk gaan we voor een extra huwelijk. En dat met alles erop en eraan: een trouwfeest, huwelijksreis en een 7-tal weken samenwonen: het vijfde koppel doorloopt dezelfde stappen als de 8 deelnemers die bij VTM te zien zijn. Op het einde van de rit wacht voor dit moedige duo dezelfde vraag: zijn ze klaar voor de rest van hun leven samen en blijven ze getrouwd? Maar de meest prangende vraag blijft voorlopig: zullen de experten erin slagen om een vijfde koppel te vormen?

Huis Gesmaakt

In Huis Gesmaakt gaat interieurarchitect en Huis Gemaakt-jurylid Bart Appeltans op bezoek bij bekende Vlamingen die de deuren van hun crib helemaal openzetten. Bart neemt onomwonden hun interieur onder de loep. Wat springt uit het oog en wat kan er beter? De kijkers kunnen samen met hem raden in welk interieur ze terecht zijn gekomen en mee binnenglippen in het huis van de bekende Vlaming.

Jordy doet Ibiza - elke woensdag en zaterdag op VTM GO en vanaf 8/9 om 22u15 bij VTM

Rakketakketak! Na een hele zomer vloggen, hard werken en sparen, is het eindelijk zover: Jordy (Jonas Van Geel) gaat naar Ibiza. Vol enthousiasme en zonder grenzen beleeft hij er een eerste wilde nacht. De volgende ochtend slaat de realiteit hard toe wanneer hij beseft dat zijn zuurverdiende centjes als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Plotseling staat hij zonder geld en onderdak op het vakantie-eiland, en moet hij nog een week zien te overleven. Kan Jordy er alsnog een onvergetelijke tijd van maken?

Het Uur Van De Waarheid

Waar De Verraders stopt, gaat Het Uur Van De Waarheid door op VTM GO. Loïc Van Impe ontvangt de slachtoffers van de verraders en de bannelingen en ontrafelt samen met hen de geheimen van het spel. Loïc serveert hen een heerlijke maaltijd terwijl ze hun hart luchten over het gespin in het kasteel. Als kers op de taart onthult Loïc de identiteit van de verraders aan de afvallers.

NO CAP

Gen Z door de ogen van Gen Z. In ‘NO CAP’ trekt een jonge journaliste op onderzoek uit binnen haar eigen generatie. Waar houden haar leeftijdsgenoten zich mee bezig? Waar spiegelen ze zich aan op sociale media? Op welke vragen zoeken ze antwoorden? Met open blik en zonder oordeel gaat NO CAP undercover in de wereld van Gen Z. En vooral: ze ondergaat zelf.

Splinter

Na een verlammende val op de atletiekpiste, krijgt de gedisciplineerde Splinter de hartverscheurende diagnose dat ze nooit meer zal kunnen lopen. Ze blijft niet bij de pakken zitten en ruilt haar vader en geboortedorp in voor een bruisende stad waar ze op zoek gaat naar zelfstandigheid en een nieuw doel in haar leven. De ontmoeting met haar excentrieke huisgenoot Bill is het startschot van een emotionele zoektocht naar een studierichting, seksualiteit, vriendschap en bovenal: selflove. Vindt ze de kracht om haar eigen lot te bepalen? Onder anderen Sofia Ferri, Flor Van Severen en Koen De Bouw vertolken een rol in de reeks.

Drop Off

Geraken acteurs Francisco Schuster en Charlotte Sieben op tijd thuis nadat ze ergens ver weg van huis op een onbekende locatie worden gedropt? Ze krijgen slechts 10 dagen om al liftend én zonder centen op zak het thuisfront te bereiken. Welke klusjes doen ze om geld te verdienen? Hoe verplaatsen ze zich? En waar brengen ze de nacht door? Eén ding is zeker: Drop Off belooft een spannende reis met een heleboel onvoorziene obstakels.

Gerben & Steffi De Leven - vanaf 28/8

Online content creators Gerben Tuerlinckx en Steffi Mercie beleven de zomer van hun leven. Van dansen op hun favoriete festivals tot genieten op een tropische vakantiebestemming. Te midden van al het plezier, is het ook tijd voor serieuze stappen. Kijkend Vlaanderen ontdekt het in een nieuw seizoen van Gerben & Steffi De Leven.

Move On

Na de finale act van de Vloglab Band staat Steffi Mercie een nieuw en spannend avontuur te wachten in ‘Move On’. Een danschoreograaf benadert haar met een uitdagende kans: het leiden van een dansschool voor jongeren met een moeilijke thuissituatie. Steffi is razend enthousiast om haar oude passie nieuw leven in te blazen. Om de kas te spijzen, doet ze samen met haar collega’s mee aan een prestigieuze danswedstrijd. De hoofdprijs is een aanzienlijke geldsom. Al blijkt de opdracht niet zo simpel… Steffi’s dansschool moet opboksen tegen de absolute top. Slaagt Steffi erin om uit te blinken met haar getalenteerde dansers en indrukwekkende choreografieën?

Geluksdag

Dream big! Steffi Mercie en Sven de Ridder trekken eropuit in een busje om kinderen hun geluksdag te laten beleven. Daarvoor krijgen ze telkens de hulp van een expert binnen de droom van het kind. Van zingen met hun favoriete idool tot sporten met een ware topatleet. In Geluksdag worden de grootste dromen werkelijkheid!

Anthony Kumpen : The Long Road Home

Wordt Anthony Kumpen opnieuw kampioen? De kijker volgt de professionele coureur en teammanager terwijl hij een comeback op de racebaan ambieert. Voor eigen publiek doet hij op het circuit van Zolder een gooi naar de eindwinst in de EURONASCAR competitie. De racepiloot geeft het stokje ook door aan zijn zoon, die samen met zijn vader volop aan een beloftevolle racecarrière timmert.

Challenge Accepted

Angel en Toon vormen samen het komisch duo Kurkdroog. Ze zijn boezemvrienden en al jaar en dag een internetfenomeen. Maar in Challenge Accepted worden ze elkaars rivalen. Angel en Toon nemen het tegen elkaar op in absurde uitdagingen, waarbij de verliezer een gênante straf te wachten staat.

Bekijk het najaar bij VTM GO hier.

Niet voor publicatie:

​​Foto’s uit het persbericht kan je downloaden via https://communicatie.vtm.be.

​Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be.

​Bovenstaande fragmenten zijn over te nemen via deze embedcodes:

​- Blind Getrouwd: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394124?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Huis Gemaakt: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394125?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- The Big Bang: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394151?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- De Verraders: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394136?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Make Up Your Mind: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/393718?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Starstruck: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394142?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Het Jachtseizoen: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394134?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Snackmasters: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394140?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Daar Doen We Het Voor: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394107?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Familie: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394111?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Lisa: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394113?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Lady Truckers: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394154?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Dat Eet Dan Gelukkig Zijn: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394160?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Champions League: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394157?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Darts: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394163?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Najaar bij VTM 2: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394155?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

​- Najaar bij VTM GO: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/394165?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>