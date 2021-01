Een feestelijke sfeer in de unieke kerstspecial van ‘Latem Leven’

In de speciale kerstaflevering van de realityreeks ‘Latem Leven’ op dinsdag 5 januari om 21.35 wordt de eindejaarsperiode op z’n Latems gevierd en kijkt het hele dorp uit naar een nieuw begin in 2021.

Valerie De Booser en haar kinderen organiseren in het dorp een wafelbak voor Lara, een persoonlijke vriendin van Valerie die ongeneeslijk ziek is. De actie is een succes en ook de pers is van de partij. “2020 was niet evident en niet mijn beste jaar. Een scheiding is best zwaar maar ik mag het jaar toch nog wel mooi afsluiten. Ik vind bekendheid niet altijd zo leuk, maar eerlijk gezegd: voor zo’n acties gebruik ik het wel graag" geeft Valerie toe.

Voor Kerst nodigt Valerie haar buurman uit, Oscar van den Boogaard. “Ik had heel snel een klik met hem, je voelt dat hij een heel warme mens is met het hart op de juiste plaats” vertelt Valerie. De appreciatie is geheel wederzijds. “Ik zie een vrouw met zoveel kracht en zoveel gevoeligheid, wat heerlijk! Valerie is zeer gevoelig, maar niet beschadigd. Dat is heel mooi om te zien.” zegt Oscar. Ook de mama van Valerie is aanwezig en beweert dat de helft van de rijpere vrouwen uit Sint-Martens-Latem gek zijn van hem.

Geen kerstversiering of kerstboom bij de Boxy’s. De broers hebben de handen vol met bestellingen voor kerstavond en weten als geen ander wat hun veeleisende klanten willen: “Het moet feestelijk zijn en er mag zeker niet te veel werk meer aan zijn.” Ook in de restaurants van Maxence en Astrid is het extra druk rond nieuwjaar, dubbel zo druk als de voorbije jaren. Er moeten meer dan duizend afhaalmenu’s klaargemaakt worden.

Zakenman Patrick Goossens is duidelijk geen fan van het hele kerstgebeuren: “Kerstboom, kerstboom, al die commerciële brol, daar doe ik niet aan mee. Een kerstboom verliest na twee weken zijn naalden en een plastieken boom past niet in Latem, dat is niet genoeg weelde. En beide zijn slecht voor het milieu. Dus voor mij geen kerstboom.”

Schoenenontwerpster Virginie Morobé heeft het te druk om de kerstboom te versieren en schakelt dan maar professionele hulp in: een styliste komt langs om de boom optimaal te versieren.

Deze aflevering is ook te (her)bekijken op VTM GO.