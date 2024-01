Een (fataal?) schot in Familie, de langverwachte start van Milo en de grootste Metejoor-hits: VTM zet het eerste weekend van het nieuwe jaar in met een knal

De champagnekurken zijn afgeknald, het nieuwe jaar is feestelijk ingezet. En ook bij VTM start 2024 met een knal. Het eerste weekend van het nieuwe jaar gaat op vrijdag 5 januari van start met een dubbele portie spanning, een dubbele portie intriges, een gloednieuw muzikaal verhaal, nog meer hits in de grootste muziektempel van ons land én twee van de populairste Vlaamse popartiesten van het moment. Bij VTM zit je vrijdag de hele avond goed met de extra lange midseizoensfinale van Familie, de dubbele start van Milo en het exclusieve concert Metejoor in het Sportpaleis.

Wie lost een (fataal?) schot in Familie? En voor wie is de kogel bestemd?

De avond start vrijdag met een extra dosis spanning in de dubbele midseizoensfinale van Familie. Die brengt de kijkers naar het puntje van hun stoel en wordt een confrontatie op leven en dood. Spilfiguur is Daniel (Pepijn Huysmans), die Jamila (Jools Jatta Janssens) als geldezel gebruikt en zo misdaadgeld doorsluist. Wanpraktijken die Jelle (Maarten Cop) ontdekte, waardoor hij zelf in de tang van Daniel kwam te zitten. Terwijl Daniel nog steeds op vrije voeten is, werd Jelle in de boeien geslagen door de politie. Maar hij ontsnapte en dook onder. Ondertussen voelen ook Samira (Belinda Voorspoels) en Benny (Roel Vanderstukken) dat er onheil in de lucht hangt… Wat heeft Jelle te verbergen? Is er nog een weg terug of gaat het mis? Wie lost een schot en wie vangt de kogel op? In de midseizoensfinale laaien de emoties bijzonder hoog op.

De start van Milo: een telenovelle waar muziek in zit!

Na Familie volgen nog meer intriges bij de start van de nieuwe telenovelle Milo. Een telenovelle waar letterlijk muziek in zit. Milo vertelt het verhaal van een jongvolwassen vrouw met een gouden stem, die droomt van een leven boordevol zang en muziek. Haar omgeving houdt Milo, gespeeld door actrice en popsensatie CAMILLE, tegen om deze droom te vervullen. Door gebeurtenissen in het verleden voelt ze zich verplicht om haar buitengewone talent voor de buitenwereld te verstoppen. Alleen met heel wat omwegen én leugens kan Milo haar droom najagen. Eén van die omwegen? Een nieuwe baan op de exclusieve academie Kosmos, dé plek waar heel wat beroemde popartiesten hun opleiding volgden. Daar moet de goedhartige Milo opboksen tegen de oppervlakkige ijdelheid en nietsontziende competitiviteit van anderen. Maar al snel ontdekt Milo dat ze niet de enige is die iets te verbergen heeft en de waarheid ombuigt om een plaats in de spotlight te veroveren. Maar klinkt de waarheid wel altijd beter?

Nog meer muziek en de grootste hits van Metejoor in het Sportpaleis

De avond wordt afgesloten met nog meer muziek, en wel met de allergrootste hits van Metejoor. Metejoor in het Sportpaleis toont het beste van het concert van Joris ‘Metejoor’ Van Rossem eerder dit jaar in het Antwerpse Sportpaleis. De zanger bracht voor zo'n 17.000 fans zijn grootste meezingers en enkele van zijn bekende duetten. Een eerbetoon aan zijn overleden vriend deed duizenden tranen opwellen.

