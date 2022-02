Een eerste duo moet het paradijs al verlaten in ‘Paradijs zoekt Personeel’

Twaalf landgenoten nemen het tegen elkaar op om hun levensdroom waar te maken: wonen én werken in het exotische Zanzibar. Op donderdag 24 februari om 20u35 bij VTM lopen de zes Vlaamse duo’s stage in het hotel en leren zo elk departement van het resort kennen. En ze kunnen maar beter goed opletten... want straks zal het minst geschikte duo het paradijs al meteen weer moeten verlaten.

Housekeeping en maintenance zijn de eerste departementen waar ze met het personeel van Zanziblue moeten meelopen. Nadat ze leren hoe ze zwembad, tuin en strand dagelijks moeten onderhouden, krijgen ze les in het departement housekeeping én een nieuwe praktische proef: ze moeten een kamer gastenklaar maken in slechts 30 minuten. “Heel veel van deze opdracht heeft te maken met empathie”, licht jurylid Yannick Bussaan toe. “We hopen dat ze merken hoe zwaar dit beroep is. Het is een heel erg onderschatte functie binnen het hotel.”

Bekijk hier het fragment:

Bij deze pittige opdracht telt ieder detail, ook het plooien van de handdoeken in de vorm van een olifant. “Werk zien, is belangrijk”, klinkt het bij Bram. “En het dan ook doen, is nog belangrijker.” Ook Stefaan en Inge hebben een tactiek: “Als wij iets samen moeten doen, gaan we eerst overleggen en dan functioneren.” De klok tikt genadeloos verder en de jury legt nog wat extra druk door op hun vingers te komen kijken. Na een grondige inspectie is het tijd voor hun oordeel…

Na de eerste opleidingen binnen het resort krijgen de duo’s een rondleiding buiten de hotelmuren. Wie hier wil wonen en werken, moet namelijk ook het echte Zanzibar leren kennen. Hoe leuk de sfeer ook is, dit is géén plezieruitstapje. De duo’s zullen alle informatie goed moeten opslaan, want straks volgt een kennistest.

In de Zanziraad wordt alles besproken: de eerste indrukken, de huishoudproef, de kennistest. Tijd om het kaf van het koren te scheiden... Welk duo moet vandaag als eerste het paradijs onverbiddelijk verlaten?

Paradijs zoekt Personeel op donderdag 24 februari om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .