Een dosis sport op zaterdag 8 augustus bij VTM, Q2 en op HLN.be

Goed nieuws voor de sportliefhebbers. Op zaterdag 8 augustus kan iedereen vanaf 15.50 afstemmen op VTM en HLN.be voor de eerste grote internationale wegklassieker van het jaar: Milaan-San Remo. Diezelfde avond is vanaf 20.30 de laatste terugwedstrijd van de achtste finale tussen FC Barcelona en SSC Napoli in de UEFA Champions League te volgen bij Q2 en op HLN.be.

Verdedigt Alaphilippe zijn titel in Milaan-San Remo, gaat Van Aert door op zijn elan of pakt Gilbert toch zijn vijfde monument?

Een zomereditie van Milaan-San Remo, het is eens wat anders. De 111de editie vindt plaats op zaterdag 8 augustus op een parcours van 299 kilometer lang. In Milaan-San Remo verdedigt de Fransman Julian Alaphilippe zijn titel. Wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel, die vorige zaterdag door een lekke band 15de eindigde in de Strade Bianche, is een van de favorieten in ‘La Primavera’. Al zal de Nederlander rekening moeten houden met de man in vorm, Wout Van Aert. Philippe Gilbert gaat zaterdag op zoek naar winst van zijn vijfde, nog ontbrekende, monument: Milaan-San Remo. En er staan nog meer kanonnen aan de start in Milaan met Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Caleb Ewan, Michael Matthews en drievoudig wereldkampioen Peter Sagan.

Milaan-San Remo is op zaterdag 8 augustus vanaf 15.50 te volgen bij VTM en op HLN.be. Het wedstrijdcommentaar is van wielerjournalist Merijn Casteleyn. Op HLN LIVE is die dag om 15.35 ook een exclusieve voorbeschouwing van Milaan-San Remo te zien met sportjournalist Stijn Vlaeminck, die ex-wielrenner Johan Museeuw te gast heeft.

Wie schopt het tot in de kwartfinale van de UEFA Champions League?

De UEFA Champions League gaat terug van start. Op zaterdag 8 augustus nemen FC Barcelona en SSC Napoli het tegen elkaar op in de achtste finale. De Italianen speelden, voordat het coronavirus het voetbal stillegde, de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona gelijk met 1-1. Rode Duivel Dries Mertens scoorde toen zijn 121ste goal voor SSC Napoli. De terugwedstrijd zal er zaterdag iets anders aan toegaan als normaal in een leeg Camp Nou in Barcelona.

De wedstrijd tussen FC Barcelona en SSC Napoli in de achtste finales van de UEFA Champions League is op zaterdag 8 augustus vanaf 20.30 te volgen bij Q2 en op HLN.be. Maarten Breckx ontvangt analisten Marc Degryse en Jan Mulder in de studio. Het wedstrijdcommentaar is van Dirk Deferme.

Q2 en HLN.be brengen later ook de laatste kwartfinale van de UEFA Champions League op zaterdag 15 augustus en de laatste halve finale op woensdag 19 augustus. De finale op zondag 23 augustus zal gespeeld worden bij VTM en op HLN.be.